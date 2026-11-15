Felix Bingesser Reporter Sport

Derzeit sorgt die Jugend in Europa für Gesprächsstoff. Wütende Proteste, blinde Zerstörungswut, Brandstiftung. Die ganze Skala irrlichternder Krawallmacherei.

Wenn in Frankreich die Container brennen, dann werden auch in Deutschland die Schaufenster eingeschlagen. Und dann wandert das Virus, ansteckend wie die Vogelgrippe, auch in die beschauliche Schweiz. Perspektivlosigkeit, soziale Ausgrenzung, schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt sollen die Gründe dafür sein.

Fehlt auch die Lust, fehlt auch der Wille zur Leistung? Jedenfalls steht die Jugend derzeit unter Generalverdacht. Verstärkt wird dies noch durch die aktuelle Finanzkrise bei der Invalidenversicherung. Seit 2008 hat die Zahl der jungen IV-Rentenbezüger mit psychischen Beeinträchtigungen in der Schweiz um 80 Prozent zugenommen.

Wie viel das mit dem Sport zu tun hat? Man weiss es nicht. Aber trotzdem ist es irritierend, wenn man derzeit immer wieder zur Kenntnis nehmen muss, wie stiefmütterlich der Sport in unserer Gesellschaft immer wieder behandelt wird.

Dabei ist die Mitgliedschaft in einem Sportklub als Lebensschule unbestritten. Sie schafft Zugehörigkeit und kann gerade jungen Menschen aus schwierigen Verhältnissen Halt und Perspektive geben.

Aber: Eine Studie des Fussballverbands zeigt, dass allein 10'000 Kinder in der Schweiz derzeit auf einer Warteliste stehen und keinem Fussballklub beitreten können. Weil Infrastruktur und qualifizierte Trainer fehlen.

Es gibt, in einem der reichsten Länder der Welt, auch andere Schlagzeilen zum Kopfschütteln. Vor einem Jahr wollte man die Gelder für Jugend und Sport kürzen – nur ein Jahr, nachdem eine 13. AHV-Rente durchgewunken wurde. Nach einem Proteststurm wurde die Kürzung der J+S-Beiträge fallen gelassen.

Derzeit sorgt eine weitere mögliche Entscheidung für berechtigten Protest. Bund und Kantone wollen das Schulsport-Obligatorium aus dem Bundesgesetz streichen. Dieses Gesetz schreibt bis jetzt drei Stunden Sportunterricht pro Woche vor. Neu sollen die Kantone selbst entscheiden, wie oft sich die Kinder bewegen.

Engpässe gibt es nicht nur beim Fussball. Gemäss einem Bericht der «NZZ» zur mangelhaften Sportinfrastruktur im Land fehlen auch 150 Turnhallen. Obwohl, wie die Journalistin anmerkt, die Schweiz einen Eidgenössischen Turnverein hatte, bevor es eine Bundesverfassung gab.

Gefordert sind, gerade im Fussball, auch die Vereine. Ob ein Klub in der 2. Liga interregional oder 2. Liga regional spielt, interessiert eigentlich nur überehrgeizige Präsidenten. Ein Klub, der jungen Mädchen und Buben den Zutritt verwehren muss, verfehlt seine soziale Kernaufgabe.

Dazu kommt auch die frühe Selektierung im Kindesalter. Für die Talentierten hat man Platz, den anderen weist man die Tür. Das kann traumatische Folgen haben. Viel zu vielen Funktionären und verbissenen Trainern fehlt die Weitsicht, um zu erkennen, dass der absolute Leistungsgedanke bereits im Kindesalter ein Blödsinn ist.

Die gesellschaftliche Kraft und der Wert des Sports sind unbestritten. Aber gerade jetzt, wo die Jugend im Fokus ist, muss man feststellen, dass diese Erkenntnis auch in einem Land wie der Schweiz noch nicht bis zu allen vorgedrungen ist.

Dass 10'000 Kinder bei Fussballklubs vor geschlossenen Türen stehen, ist ein Armutszeugnis.