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Fifa-Präsident mit Statement
Infantino: «Ich möchte mich entschuldigen, aber...»

Nach seinem verrückten Plan, Anteile an der kommerziellen Verwertung der Fussball-WM an private Investoren zu verkaufen, rudert Fifa-Präsident Gianni Infantino nun zurück und entschuldigt sich in einem Statement.
Publiziert: 09:05 Uhr
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