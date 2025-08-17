Nati-Mittelfeldspielerin Sandrine Mauron hat geheiratet. Sie und ihr Partner Quentin Gaillard gaben sich am Wochenende das Ja-Wort. Mauron wird den Nachnamen ihres Mannes annehmen.

1/5 Sandrine Mauron und Quentin Gaillard haben sich das Ja-Wort gegeben. Foto: instagram.com/sandrinemauron_/

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Bei Sandrine Mauron (28) haben die Hochzeitsglocken geläutet. Wie die Nati-Mittelfeldspielerin in den sozialen Medien mitteilt, haben sie und ihr Partner Quentin Gaillard (31) sich am vergangenen Wochenende das Ja-Wort gegeben. Auf Instagram veröffentlicht die Waadtländerin einige Bilder des Hochzeitstages, die Gaillard in grauem Anzug und Mauron in weissem Kleid mit Spitze zeigt. Wie die Caption «Mr & Mrs Gaillard» dabei verrät, wird sie den Nachnamen ihres Mannes annehmen.

Unter dem Post finden sich zahlreiche Gratulationen von ihren Nati-Kolleginnen. Unter anderem reagieren Smilla Vallotto, Géraldine Reuteler, Nadine Riesen und Sandy Mändli mit Herzaugen-Emoji, auch Iman Beney und Ana Crnogorcevic gratulieren. Daneben finden sich unter den Gratulanten mit Niklas Steffen (aktuell Thun) und Christian Gomis (aktuell Winterthur) auch zwei ehemalige Teamkollegen von Quentin Gaillard.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zukunft in den USA

Denn auch Quentin Gaillard ist in der Fussballwelt kein Unbekannter. Der Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend von Lausanne-Sport, spielte auch für Stade-Lausanne-Ouchy und zuletzt für Stade Nyonnais in der Challenge League. Im Sommer beendete der 31-Jährige seine Karriere.

Für das frisch vermählte Paar geht es gemäss «24heures» nun in die USA. Mauron wechselte noch mitten während der EM nach drei Jahren bei Servette zu Tampa Bay in die USL. Wie die beiden gegenüber der Tageszeitung sagen, lebt Maurons Bruder ebenfalls in den USA. «Die Besuche bei meinem Bruder haben mich völlig verrückt nach den USA gemacht», wird die Mittelfeldspielerin zitiert. Als das Angebot aus Florida kam, hat das Paar daher nicht lange gezögert.