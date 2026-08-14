Die FCB-Frauen starten mit zwei Siegen in die neue Saison. Beim 2:0 gegen YB treffen Berti und Matuschewski.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Zweites Spiel, zweiter Sieg. Die FCB-Frauen schlagen nach dem Auftaktsieg in der Women's Super League gegen Luzern (2:1) auch die YB-Frauen.

Die Bernerinnen waren ihrerseits aufgrund der Teilnahme an der zweiten Quali-Runde der Champions League eine Woche später in die neue Saison gestartet. Nach dem frühen Ausscheiden im internationalen Wettbewerb am vergangenen Wochenende muss YB gegen die Baslerinnen zum Ligastart eine 0:2-Niederlage hinnehmen.

Während die erste Halbzeit mit nur je einer Chance noch ausgeglichen war, übernahm Basel gegen die Playoff-Finalistinnen der letzten Saison zunehmend das Spieldiktat. Nach etwas mehr als einer Stunde zog Berti nach einem Aufbaufehler in den Reihen der Bernerinnen schliesslich von der Strafraumgrenze ab und traf via Pfosten zur Führung der FCB-Frauen.

Auch danach hatte das Heimteam das Geschehen im Griff. In der Schlussphase traf Matuschewski in einer Konteraktion zum 2:0-Schlussstand.