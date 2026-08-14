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Zwei Spiele, zwei Siege
Basel-Frauen bezwingen auch YB

Die FCB-Frauen starten mit zwei Siegen in die neue Saison. Beim 2:0 gegen YB treffen Berti und Matuschewski.
Publiziert: 14.08.2026 um 23:22 Uhr
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Aktualisiert: 14.08.2026 um 23:23 Uhr
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Die Basel-Frauen feiern einen 2:0-Sieg gegen die YB-Frauen.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Zweites Spiel, zweiter Sieg. Die FCB-Frauen schlagen nach dem Auftaktsieg in der Women's Super League gegen Luzern (2:1) auch die YB-Frauen.

Die Bernerinnen waren ihrerseits aufgrund der Teilnahme an der zweiten Quali-Runde der Champions League eine Woche später in die neue Saison gestartet. Nach dem frühen Ausscheiden im internationalen Wettbewerb am vergangenen Wochenende muss YB gegen die Baslerinnen zum Ligastart eine 0:2-Niederlage hinnehmen.

Während die erste Halbzeit mit nur je einer Chance noch ausgeglichen war, übernahm Basel gegen die Playoff-Finalistinnen der letzten Saison zunehmend das Spieldiktat. Nach etwas mehr als einer Stunde zog Berti nach einem Aufbaufehler in den Reihen der Bernerinnen schliesslich von der Strafraumgrenze ab und traf via Pfosten zur Führung der FCB-Frauen. 

Auch danach hatte das Heimteam das Geschehen im Griff. In der Schlussphase traf Matuschewski in einer Konteraktion zum 2:0-Schlussstand.

Axa Women’s Super League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Basel
FC Basel
2
3
6
2
Grasshopper Zürich
Grasshopper Zürich
1
4
3
3
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
1
3
3
4
FC Zürich
FC Zürich
1
3
3
5
Servette FC Chenois
Servette FC Chenois
0
0
0
6
FC Luzern
FC Luzern
1
-1
0
7
BSC Young Boys
BSC Young Boys
1
-2
0
8
FC St. Gallen 1879
FC St. Gallen 1879
1
-3
0
9
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
1
-3
0
10
FC Aarau
FC Aarau
1
-4
0
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