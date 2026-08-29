Achtmal klingelt es im Kasten der Aarauerinnen gegen die FCZ-Frauen. Nina Kajzba erzielt dabei vier Treffer. Das war der dritte Spieltag in der Women's Super League.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Der dritte Super-League-Spieltag der Frauen ist durch. Dabei kommt es zu drei engen Duellen und zwei klaren Siegen. Besonders die FCZ-Frauen beweisen gegen Aarau eine ungeheure Effizienz.

Mit einem 8:0 fegen die Zürcherinnen Aarau von der Sportanlage Schachen. Nina Kajzba erzielt dabei die Hälfte der FCZ-Treffer. Die FCL-Frauen setzen sich mit einem 3:1 zu Hause klar gegen St. Gallen durch.

Basel verliert auswärts mit einem 1:2 gegen Servette, während GC sich mit dem gleichen Resultat in Yverdon durchsetzt. Rapperswil und YB trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden.

GC und FCZ übernehmen mit je drei Punkten nach drei Spielen die Tabellenspitze. Servette (3. Platz) und Basel (4. Platz) folgen mit je sechs Punkten nach drei Spielen.

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