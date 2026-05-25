Pausenfazit

Bei sommerlichen Temperaturen wird YB kurz nach Spielbeginn kalt geduscht: Nach nur fünf Minuten landet ein Freistoss von Simonsson von Freundin und Feindin unberührt hinter der verdutzten Brunholt im YB-Tor – 1:0 für Servette. Das Heimteam ist in der Folge um eine Reaktion bemüht, baut im Offensivspiel aber zu viele Fehler ein. Zu Chancen kommt es dennoch: Jelcic und Granges kommen dem Ausgleich vor der Pause am nächsten. Gleichzeitig verhindert Brunholt mit einer mirakulösen Parade gegen einen Serrano-Kopfball einen noch höheren Rückstand. So hat die knappe Genfer Führung bis zur Pause Bestand.