Pausenfazit
Bei sommerlichen Temperaturen wird YB kurz nach Spielbeginn kalt geduscht: Nach nur fünf Minuten landet ein Freistoss von Simonsson von Freundin und Feindin unberührt hinter der verdutzten Brunholt im YB-Tor – 1:0 für Servette. Das Heimteam ist in der Folge um eine Reaktion bemüht, baut im Offensivspiel aber zu viele Fehler ein. Zu Chancen kommt es dennoch: Jelcic und Granges kommen dem Ausgleich vor der Pause am nächsten. Gleichzeitig verhindert Brunholt mit einer mirakulösen Parade gegen einen Serrano-Kopfball einen noch höheren Rückstand. So hat die knappe Genfer Führung bis zur Pause Bestand.
45.+3 Minuten
Weil bei beiden Teams je eine Spielerin verletzungsbedingt kurz pausieren muss, geht die erste Halbzeit noch einige Sekunden länger. Irgendwann ist dann aber Schluss. Servette geht mit einer Führung in die Pause.
45. Minute
Schiedsrichterin Mauricio verlängert die erste Halbzeit um zwei Minuten.
45. Minute
Plötzlich hat Granges viel Zug aufs Tor und schliesst nach einem guten Laufweg aus der Distanz ab. Bottega im Servette-Tor hat aber aufgepasst und klärt zum Eckball. Bei diesem ist YB ungefährlich.
41. Minute
Simonsson kommt am gegnerischen Strafraum an den Ball und probiert es mit einem Abschluss. Dieser wird aber auf dem Weg zum Tor geblockt. Die Genferinnen bleiben dran, woraufhin eine hohe Flanke die völlig freistehende Simon findet. Diese will den Ball erst annehmen – ein Fehler, denn dieser verspringt und landet so direkt bei Brunholt.
38. Minute
Wieder ein schöner Angriff der Bernerinnen: Der Ball läuft über mehrere Stationen durch den Strafraum. Dort ist der Weg zum Tor aber zu, der Abschluss kommt so dann aber aus der zweiten Reihe – und geht am rechten Pfosten vorbei.
36. Minute
YB hat im Zentrum immer wieder Oberhand, wirkt im Spiel nach vorne aber immer noch etwas überhastet. So gehen viele Bälle verloren, ehe die Bernerinnen wirklich gefährlich werden. So bleibt es bei den guten Ansätzen.
33. Minute
Die YB-Verteidigung ist weit aufgerückt, sodass Sobal und Simonsson sich plötzlich in einer Überzahlsituation am gegnerischen Strafraum befinden. Dort agiert Sobal aber zu eigensinnig und geht direkt in den Abschluss – Brunholt hält problemlos. Ihrem Ärger über das ausgebliebene Zuspiel macht die ebenfalls gut postierte Simonsson deutlich Luft.
31. Minute
Die Hitze scheint etwas ihren Tribut zu fordern: Beide Teams bleiben zwar bemüht, lassen in der Offensive aber etwas die Präzision vermissen. Entsprechend sind nur wenige Torszenen zu beobachten.
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