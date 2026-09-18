FCZ-Frauen und Servette teilen sich die Punkte

Die FCZ-Frauen bleiben auch im siebten Spiel ungeschlagen. Beim 0:0 gegen Servette in Genf verpassen die Zürcherinnen trotz Chancenplus den Sieg. Der Anpfiff verzögert sich wegen eines Staus um eine halbe Stunde.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die FCZ-Frauen bleiben auch im siebten Spiel ungeschlagen. Auswärts in Genf gibt es für die zweitplatzierten Zürcherinnen ein torloses 0:0 gegen die Leaderinnen von Servette. Der Spitzenkampf wird dabei mit einer halben Stunde Verspätung angepfiffen, weil der Teambus der Zürcherinnen im Stau steckenblieb. Die FCZ-Frauen starten besser in die Partie, vom letztjährigen Double-Sieger Servette kommt hingegen nur wenig. Defensiv lassen aber beide Teams kaum etwas zu.

Nach der Pause flacht die Partie ab. Stattdessen ist das Spiel von vielen Zweikämpfen geprägt. Das Chancenplus liegt weiterhin aufseiten der Gäste, die ihre Möglichkeiten nicht in Zählbares ummünzen können. Kurz vor Schluss vergibt die eingewechselte Bücher den Lucky Punch, als sie eine Hereingabe in bester Position vor dem Tor verpasst. So teilen sich die beiden Teams am Ende die Punkte.

Auch im Parallelspiel gibt es zwischen Luzern und Yverdon ein Unentschieden. Beim 3:3 liegen die Aufsteigerinnen aus dem Waadtland nach der frühen Führung durch Le Franc zwischenzeitlich 1:3 in Rückstand, nachdem Keller, Baranlak und Amuchie für die Luzernerinnen treffen. Khiri rettet Yverdon in der Schlussphase mit einem Doppelpack den Punkt.

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