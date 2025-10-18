DE
St. Gallen schlägt Luzern
FCZ-Spielerin schiesst Rappi mit Hattrick in acht Minuten ab

Was für ein Auftritt von Naomi Mégroz. Die Verteidigerin des FCZ schiesst die Zürcherinnen mit vier Toren zum Sieg gegen Rapperswil-Jona.
Publiziert: 21:29 Uhr
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Naomi Mégroz trifft gegen Rapperswil-Jona gleich vier Mal.
Julian Sigrist

Die Frauen des FC Zürich schlagen Rapperswil-Jona souverän mit 5:1. Überragende Akteurin auf Seiten der Zürcherinnen ist Naomi Mégroz, die vier Tore erzielt – drei davon innerhalb von acht Minuten.

Nachdem es nach zwei frühen Toren bereits nach weniger als einer Viertelstunde 1:1 steht, passiert lange nicht mehr viel. Nach über einer Stunde bringt Mégroz den FCZ dann erstmals in Führung, dann legt sie nur wenig später das 3:1 und 4:1 nach. In der Nachspielzeit entscheidet sie das Spiel mit ihrem vierten Treffer endgültig.

Im zweiten Spiel vom Samstag schlagen die St. Gallerinnen den FC Luzern mit 3:0. Baumann (21.) und Aeberhard (24.) sorgen bereits vor der Pause für klare Verhältnisse, Nilsson macht in der Schlussphase den Deckel drauf.

