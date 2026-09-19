GC rückt dem Spitzenduo auf die Pelle

Am siebten Spieltag der Women's Super League kann GC von der Nullnummer im Spitzenkampf profitieren und die Lücke zum Leader-Duo verkleinern.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Das 0:0 im Spitzenkampf der Women's Super League zwischen dem FC Zürich und Servette am Freitagabend dürfte vor allem zwei Teams gefreut haben: GC und der FC Basel. Die beiden Verfolgerinnen können so am Samstag auf wenige Punkte an das Spitzenduo heranrücken.

Und die Zürcherinnen tun genau das: Beim Gastspiel beim FC St. Gallen, das im Sitterstadion stattfindet, setzen sie sich mit 4:1 durch. Der Sieg gegen den Tabellenvorletzten ist aber ein härteres Stück Arbeit, als es das Resultat vermuten lässt: Erst in der 82. Minute gehen die Grasshoppers erstmals in Führung, als Lamontana alleine vor dem St. Galler Tor auftaucht und den Ball in die untere rechte Torecke einschiebt. FCSG-Keeperin Klug sieht dabei nicht wirklich gut aus.

Zuvor hat sie schon beim GC-Ausgleich unglücklich agiert: Nach einem Abstoss spielt sie den Ball auf Seliner, die sogleich in Bedrängnis gerät und sich den Ball am eigenen Strafraum abluchsen lässt. Gayle-Bailey bedankt sich und trifft nach 50 Minuten zum 1:1, nachdem Nemcova die Ostschweizerinnen in der ersten Halbzeit in Führung geschossen hat.

Für den letztendlich doch deutlichen GC-Sieg sind in den Schlussminuten noch Bailey-Gayle (90.) mit ihrem zweiten Tor und Storni (90.+3) verantwortlich. Nach diesem Sieg beträgt der Rückstand von GC auf Leader Servette noch zwei Punkte.