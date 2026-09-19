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Sieg in St. Gallen
GC rückt dem Spitzenduo auf die Pelle

Am siebten Spieltag der Women's Super League kann GC von der Nullnummer im Spitzenkampf profitieren und die Lücke zum Leader-Duo verkleinern.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Marta Cazalla darf sich mit GC über einen späten Sieg in St. Gallen freuen. (Archivbild)
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Das 0:0 im Spitzenkampf der Women's Super League zwischen dem FC Zürich und Servette am Freitagabend dürfte vor allem zwei Teams gefreut haben: GC und der FC Basel. Die beiden Verfolgerinnen können so am Samstag auf wenige Punkte an das Spitzenduo heranrücken.

Und die Zürcherinnen tun genau das: Beim Gastspiel beim FC St. Gallen, das im Sitterstadion stattfindet, setzen sie sich mit 4:1 durch. Der Sieg gegen den Tabellenvorletzten ist aber ein härteres Stück Arbeit, als es das Resultat vermuten lässt: Erst in der 82. Minute gehen die Grasshoppers erstmals in Führung, als Lamontana alleine vor dem St. Galler Tor auftaucht und den Ball in die untere rechte Torecke einschiebt. FCSG-Keeperin Klug sieht dabei nicht wirklich gut aus.

Zuvor hat sie schon beim GC-Ausgleich unglücklich agiert: Nach einem Abstoss spielt sie den Ball auf Seliner, die sogleich in Bedrängnis gerät und sich den Ball am eigenen Strafraum abluchsen lässt. Gayle-Bailey bedankt sich und trifft nach 50 Minuten zum 1:1, nachdem Nemcova die Ostschweizerinnen in der ersten Halbzeit in Führung geschossen hat.

Für den letztendlich doch deutlichen GC-Sieg sind in den Schlussminuten noch Bailey-Gayle (90.) mit ihrem zweiten Tor und Storni (90.+3) verantwortlich. Nach diesem Sieg beträgt der Rückstand von GC auf Leader Servette noch zwei Punkte.

Axa Women’s Super League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Servette FC Chenois
Servette FC Chenois
7
7
16
2
FC Zürich
FC Zürich
7
14
15
3
Grasshopper Zürich
Grasshopper Zürich
7
12
14
4
FC Luzern
FC Luzern
7
3
11
5
FC Basel
FC Basel
6
3
11
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
9
7
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
7
-3
5
8
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
6
-8
4
9
FC St. Gallen 1879
FC St. Gallen 1879
7
-11
4
10
FC Aarau
FC Aarau
6
-19
1
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