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Sieg in Rapperswil
Servette-Frauen erledigen die Pflicht

Servette Chênois gewinnt in der Women's Super League bei Rapperswil-Jona mit 2:1 und übernimmt die Tabellenführung.
Publiziert: vor 49 Minuten
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Servette (weisse Trikots) holt in Rapperswil einen Dreier.
Foto: IMAGO/Urs Ottiger
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Christian MüllerRedaktor Sport

Bei Rapperswil gegen Servette siehts lange nach einer Überraschung aus: Duff bringt die Gastgeberinnen in der 21. Minute in Führung. Servette kommt zwar durch Martinez noch in der ersten Halbzeit zum Ausgleich. Der Siegtreffer für die hochfavorisierten Genferinnen fällt aber erst in der 82. Minute durch die eingewechselte Serrano.

Servette ist damit zumindest bis am Sonntag Leader. Dann können die FCZ-Frauen wieder vorbeiziehen. 

Axa Women’s Super League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Servette FC Chenois
Servette FC Chenois
6
7
15
2
FC Zürich
FC Zürich
5
14
13
3
Grasshopper Zürich
Grasshopper Zürich
5
9
10
4
FC Basel
FC Basel
5
3
10
5
FC Luzern
FC Luzern
5
3
9
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
-1
6
7
FC St. Gallen 1879
FC St. Gallen 1879
5
-5
4
8
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
6
-8
4
9
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
5
-6
1
10
FC Aarau
FC Aarau
5
-16
1
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