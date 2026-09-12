Servette Chênois gewinnt in der Women's Super League bei Rapperswil-Jona mit 2:1 und übernimmt die Tabellenführung.

Christian Müller Redaktor Sport

Bei Rapperswil gegen Servette siehts lange nach einer Überraschung aus: Duff bringt die Gastgeberinnen in der 21. Minute in Führung. Servette kommt zwar durch Martinez noch in der ersten Halbzeit zum Ausgleich. Der Siegtreffer für die hochfavorisierten Genferinnen fällt aber erst in der 82. Minute durch die eingewechselte Serrano.

Servette ist damit zumindest bis am Sonntag Leader. Dann können die FCZ-Frauen wieder vorbeiziehen.