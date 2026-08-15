Servette Chênois startet mit einem Sieg in die neue Saison. Die Titelverteidigerinnen geben sich gegen Aarau keine Blösse und gewinnen gegen die Abstiegskandidatinnen aus Aarau mit 3:0.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Servette Chênois ist in der Women's Super League das Mass aller Dinge. So streben die Meisterinnen aus der Westschweiz auch dieses Jahr die Titelverteidigung an, sie haben sich im Sommer nochmals verstärkt.

Zum Saisonauftakt gilt es gegen Abstiegskandidat Aarau ernst. Bereits früh drücken die Genferinnen aufs Gaspedal und kommen zu guten Gelegenheiten, doch allesamt können mit vereinten Kräften abgewehrt werden. Erst in der 35. Minute bricht dann Nati-Spielerin und Neuzugang Meriame Terchoun den Bann mit dem 1:0. Kurz vor der Pause erhöht Magdalena Sobal und sorgt so für die verdiente 2:0-Pausenführung.

In der zweiten Halbzeit geht es dann deutlich gemächlicher zu und her. Zwar bleiben die Genferinnen am Drücker, spielen die Offensivaktionen aber weniger konsequent aus. Stefanie da Eira, die ebenfalls diesen Sommer von Brügge in die Westschweiz gewechselt ist, schiesst 20 Minuten vor Schluss das 3:0 und sorgt damit auch gleich für den Endstand. Die Genferinnen starten mit einem Sieg in die neue Spielzeit und unterstreichen ihre Ambitionen deutlich.

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