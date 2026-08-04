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Knall kurz vor Saisonstart
FCZ trennt sich per sofort von Frauen-Coach Gligoroski

Wie der FCZ am Dienstag mitteilt, geht man mit dem Frauen-Trainer Renato Gligoroski per sofort getrennte Wege. Grund dafür seien «unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der sportlichen Weiterentwicklung des Teams.»
Publiziert: 14:33 Uhr
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Der FCZ trennt sich vom Cheftrainer der Frauen Renato Gligoroski.
Foto: keystone-sda.ch
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Renato Gligoroski (49) ist nicht mehr Cheftrainer der FCZ Frauen. Wie die Zürcher am Dienstag bekannt geben, trennen sich die Wege des Klubs und des gebürtigen Österreichers mit sofortiger Wirkung. Gligoroski hatte das Amt im Juli 2024 übernommen. Als Grund für das Aus nannte der Stadtclub «unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der sportlichen Weiterentwicklung des Teams».

Die Nachfolge wird der FCZ zu gegebener Zeit bekannt geben. Bis auf Weiteres übernehmen der technische Direktor Alessandro Mangiarratti (47) und Sportkoordinatorin Diane Caldwell (37) ad interim die Leitung der Mannschaft.

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