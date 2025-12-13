DE
Klarer Sieg im Berner Derby
Meister YB steht souverän im Cup-Halbfinal

Im Cup-Viertelfinal gewinnen die YB-Frauen das Berner Derby gegen Thun mit 4:0 klar. Die amtierenden Meisterinnen ziehen somit in den Halbfinal ein.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Die YB-Frauen stehen dank des Derby-Siegs gegen Thun im Cup-Halbfinal.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die YB-Frauen stehen im Halbfinal des Women's Cup. Im Berner Derby gegen Liga-Schlusslicht Thun bekunden die amtierenden Meisterinnen keine Probleme. 4:0 lautet das deutliche Schlussresultat. Schon früh übernimmt YB das Spieldiktat, Thun Goalie Beetschen muss mehrmals eingreifen, um einen frühen Rückstand zu verhindern. Die YB-Führung ist schliesslich Tatsache, als die Thunerinnen den Ball nach einem Eckball nicht wegbringen. Ess stochert den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (27.). Nur neun Minuten später steht die Torschützin wieder im Fokus. Einen Abschluss von Ess kann Beetschen gerade noch so parieren, im Nachschuss versenkt Josten jedoch unbedrängt zum 2:0.

Nach der Pause machen die Stadtbernerinnen dort weiter, wo sie aufgehört haben. Nach einem Eckball landet der Ball vor den Füssen von Remy, die in ihrem 100. Spiel für YB die Führung weiter erhöht. Aufgeweckt durch den dritten Gegentreffer kann anschliessend auch Thun einige Nadelstiche setzen. Die beste Chance hat Ueltschi kurz nach dem YB-Tor, Goalie Ackermann kann den Ball aber gerade noch an den Pfosten lenken. Im Gegenzug macht Granges für die Wübbenhorst-Elf den Deckel definitiv drauf. Die YB-Frauen stehen somit im Cup-Halbfinal, der am Wochenende des 21./22. Februar stattfindet.

