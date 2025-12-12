Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Der Zürcher Gemeinderat hat in der Budgetdebatte ein klares Signal für den Frauenfussball gesetzt: Ab 2026 sollen die Frauen-Teams des FC Zürich und der Grasshoppers sämtliche Heimspiele im Stadion Letzigrund austragen können. Mit 111 zu 12 Stimmen bewilligte das Parlament 1,8 Millionen Franken für Betrieb und Sicherheit im Stadion.

Von der Agglo in die Stadt

Bislang mussten die FCZ-Frauen auf das Heerenschürli ausweichen, während die GC-Frauen ihre Partien in Niederhasli austrugen. Mit dem Umzug von der Agglomeration ins städtische Leichtathletik- und Fussballstadion rücken sie nun näher an die Bühne der Männer-Teams heran, die bereits alle ihre Heimspiele im Letzigrund bestreiten.

Der FC Zürich zeigt sich auf Instagram erfreut über die deutliche Unterstützung und blickt gespannt auf viele attraktive Spiele im traditionsreichen Stadion.

