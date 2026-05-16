YB und Servette duellieren sich im Playoff-Final der Women's Super League um den Titel. Die Bernerinnen stehen nach dem Halbfinal-Erfolg über den FCSG zum zweiten Mal in Folge im Endspiel.

Julian Sigrist Redaktor Sport

YB gibt sich auf der Mission Titelverteidigung weiter keine Blösse. Die Bernerinnen schlagen den FC St. Gallen nach dem Hinspiel-Sieg auch im heimischen Wankdorf und ziehen zum zweiten Mal in Folge ins Endspiel der Women's Super League ein. Letztes Jahr hatte das Team von Imke Wübbenhorst den ersten Meistertitel seit 14 Jahren gewonnen.

Den Grundstein für den Erfolg im Halbfinal-Duell mit den Ostschweizerinnen, die nur wegen eines Wechselfehlers des FC Basel die letzten Vier erreicht haben, legte YB bereits mit dem 3:1-Sieg in St. Gallen vor einer Woche. Im Rückspiel lassen die Bernerinnen nun nichts mehr anbrennen und machen rund zehn Minuten vor Schluss alles klar. Schlup sorgt mit einem sehenswerten Treffer für den 1:0-Sieg.

Im Endspiel trifft YB auf Servette, das den FCZ im zweiten Halbfinal bereits am Freitag mit einem Gesamtskore von gleich 6:0 ausschaltete. In dieses gehen die Genferinnen, die zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren im Final stehen, als Favoritinnen. Sie schlossen die Regular Season auf dem ersten Platz ab und schlugen die Bernerinnen in beiden Liga-Partien und im Cup-Final.