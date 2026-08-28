Erstmals in dieser Saison verlassen die Luzernerinnen den Rasen als Siegerinnen. Im einzigen Freitagsspiel schlagen sie zu Hause den FCSG.

Im dritten Anlauf klappts. Der FC Luzern feiert in der Women's Super League den ersten Saisonsieg. Die Innerschweizerinnen schlagen zu Hause den FC St. Gallen 3:1.

Den Grundstein für den Erfolg legen die Luzernerinnen kurz vor der Pause. Innert drei Minuten treffen Alyssa Keller und Ramona Schallberger. Kaum rollt der Ball nach dem Seitenwechsel wieder, bejubeln die Ostschweizerinnen den Anschlusstreffer. Yael Aeberhard netzt ein.

Zu mehr reichts den Gästen nicht. Dafür gehen sie mit ihren guten Chancen zu fahrlässig um. Stattdessen kann Aldiana Amuchie mit dem 3:1 den Schlusspunkt setzen. Nach zwei knappen Niederlagen gibts den ersten Sieg und die ersten Punkte. Derweil setzt es für die St. Gallerinnen die zweite Saisonniederlage ab. Die beiden Teams sind damit punktgleiche Tabellennachbarn, Luzern liegt auf Rang 7 und St. Gallen unmittelbar dahinter.

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