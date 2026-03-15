Thuner Torhüterin für Parade mit Rot gebüsst

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Das Berner Derby im Wankdorf in der Women's Super League endet für Thuns Tamara Biedermann früher als erwartet. In der 59. Minute verlässt die Torhüterin, die im Januar bei YB den Vetrag bis 2028 verlängert hat und seither an Thun ausgeliehen ist, den Platz. Der Grund hierfür: Schiedsrichter Loric Duc zeigt ihr die Rote Karte.

Was ist passiert? Als Laura Frey alleine auf Biedermann zugestürmt kommt, pariert diese den Heber der YB-Kapitänin mit den Händen. Allerdings findet die Rettungstat der 19-Jährigen knapp ausserhalb des Strafraums statt. So bleibt Duc keine andere Wahl, als wegen dieser unerlaubten Vereitelung einer Torchance Biedermann des Feldes zu verweisen.

Biedermanns Platz zwischen den Pfosten nimmt daraufhin Janine Teuscher ein. Diese wird in der 84. Minute noch durch Lisa Josten zum 0:4-Schlussresultat aus Sicht der Berner Oberländerinnen bezwungen. Zuvor haben die YB-Spielerinnen Géraldine Ess (5.), Maja Jelcic (7.) und Maria Jimenez Gutierrez (49.) bereits für klare Verhältnisse gegen das Schlusslicht gesorgt.

Women's Super League – Runde vom 14. und 15. März

FC Aarau – FC Zürich 0:2

Servette FC Chênois – Rapperswil-Jona 2:0

St. Gallen – GC abgesagt (Schneefall)

Luzern – Basel 1:2

YB – Thun 4:0