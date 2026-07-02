Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Nach 48 Partien (8 Tore) für Freiburg in den letzten zweieinhalb Jahren wechselt Leela Egli innerhalb der deutschen Bundesliga zu Union Berlin. Dort wird die vierfache Schweizer Nationalspielerin Teamkollegin von Nadine Böhi und Lia Kamber.

Stürmerin Egli erhält bei den Köpenickerinnen die Rückennummer 27. Für wie lange die 19-Jährige unterschrieben hat, ist von Union Berlin nicht bekannt gegeben worden.