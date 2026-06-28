Vier Mal in Serie haben die Spanierinnen an der U19-EM den Titel geholt. Klar, steigen sie als Favoritinnen in den Turnier-Auftakt gegen die Schweiz.
Aber die Nati hält in Sarajevo gut dagegen, geht in der 34. Minute durch Emilie Mece in Führung. Spanien dreht die Partie dank zwei Treffern von Ainoa Gomez.
Der Ausgleich zum 2:2 fällt erst in der 87. Minute: Emanuela Pfister verwandelt einen für die Schweiz etwas schmeichelhaften Foulpenalty. Die Schweizerinnen treffen in der Gruppenphase noch auf Österreich und Island.
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