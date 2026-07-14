Rekordtransfer im Frauen-Fussball: Leipzigs Lisa Baum (19) wechselt für 600'000 Euro zu Arsenal. Die Flügelstürmerin wird damit zur teuersten Spielerin der Bundesliga-Geschichte. Weltweit liegt sie damit auf Platz 22.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Während im Männer-Fussball zig Millionen für einzelne Spieler ausgegeben werden, sind die Summen, die im Frauen-Fussball gezahlt werden, noch deutlich niedriger. Nun stellt Leipzigs Lisa Baum (19) einen neuen Transferrekord auf. Für insgesamt 600'000 Euro wechselt die Flügelstürmerin von RB auf die Insel zu Arsenal, wie die «Bild» berichtet.

Der Betrag setze sich demnach aus einer hohen fixen Summe und fast garantierten Boni zusammen. Noch nie wurde in der Bundesliga eine solche Ablöse für eine Spielerin bezahlt. Über die Vertragslaufzeit ist bislang nichts bekannt.

Baum schoss in der abgelaufenen Saison sechs Tore und lieferte zwei Vorlagen. Den bisherigen Rekord hielt bislang Frankfurts Lara Prasnikar. Die Stürmerin wechselte im vergangenen Sommer zu den Utah Royals in die USA. Dank des Wechsels zu Arsenal wird Baum laut der Plattform Soccerdonna die 22-teuerste Spielerin jemals.

Rekord hält Französin

Den Transferrekord bei den Frauen stellte übrigens Grace Geyoro auf: Die Französin wechselte im Sommer 2025 von Paris SG zu den London City Lionesses. Laut Medienberichten flossen 1,65 Millionen Euro in die französische Hauptstadt.

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Dort wird sie neu mit der ehemaligen Weltfussballerin Alexia Putellas (32) zusammenspielen. Allerdings hatten die Lionesses Glück bei der Verpflichtung: Da Putellas ihren auslaufenden Vertrag bei Barcelona nicht verlängert hat, konnte sie ablösefrei wechseln – ansonsten wäre wohl auch eine Millionensumme nötig gewesen, um die 32-Jährige von ihrem Engagement bei den Katalaninnen loszueisen.