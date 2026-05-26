Vereinslegende Alexia Putellas wird den FC Barcelona nach 14 erfolgreichen Jahren verlassen. Dies verkündet der Verein am Dienstagabend. Damit geht eine legendäre Ära zu Ende.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Die Frauenmannschaft des FC Barcelona verliert eine seiner grössten Identifikationsfiguren: Wie der Klub am Dienstagabend offiziell mitteilt, wird Alexia Putellas (32) den Verein verlassen. Die zweimalige Weltfussballerin spielte insgesamt 14 Jahre bei den Katalaninnen. In dieser Zeit bestritt sie 507 Pflichtspiele, erzielte 232 Tore und gewann sagenhafte 38 (!) Titel – darunter viermal die Champions League sowie zehnmal die spanische Meisterschaft.

In einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram richtet Putellas rührende Worte an den Verein und dessen Anhänger: «Das wars, jetzt ist es soweit. Es war eine perfekte Geschichte. Ich war und werde immer Barça-Fan sein, genau wie ihr. Deshalb möchte ich nicht, dass dies ein trauriger Moment ist. Dies ist nur ein Kapitel, das zu Ende geht. Wir werden uns wiedersehen.»

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Barça würdigt seine Vereinslegende ebenfalls auf Instagram: «Ein Vermächtnis. Eine Ikone. Ein Captain. Alexia für immer.» Der endgültige emotionale Höhepunkt folgt am Mittwochabend, wenn die Spanierin bei ihrem letzten Heimspiel der Saison im Camp Nou die offizielle Bühne verlässt und von Verein und Fans gebührend verabschiedet wird. Ob und wo die 32-Jährige weitermacht, ist noch offen.