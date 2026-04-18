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Liebes-Aus nach zehn Jahren
Fussball-Ikone hat sich von ihrer Verlobten getrennt

Sie gehören zu den erfolgreichsten US-Sportlerinnen überhaupt. Fussball-Ikone Megan Rapinoe und Basketball-Star Sue Bird waren zehn Jahre lang ein Paar. In der Nacht auf Samstag geben die beiden Sportlerinnen auf Instagram bekannt, dass sie sich getrennt haben.
Publiziert: 13:43 Uhr
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Die verlobten Megan Rapinoe (l.) und Sue Bird haben sich getrennt.
Foto: AP
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Nach 10 Jahren ist Schluss. Die Fussball-Weltmeisterin Megan Rapinoe (40) und Basketball-Star Sue Bird (45) trennen sich. Das teilen die beiden Sportlerinnen, die seit Oktober 2020 verlobt waren, in der Nacht auf Samstag in einem gemeinsamen Post auf Instagram mit. 

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Das Ex-Paar beginnt in seiner Erklärung auf Instagram mit: «Es gibt wirklich keine einfache oder angenehme Art, diese Nachricht zu verkünden. Nach reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, uns als Paar zu trennen.» Es handle sich dabei um eine gemeinsame Entscheidung, die in «voller Liebe, Respekt und Fürsorge füreinander» getroffen worden sei. 

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Kein Touch more

Das Paar zeigt sich in seiner Mitteilung dankbar über die Unterstützung aus dem Umfeld und kommuniziert dabei das Ende des gemeinsamen Podcasts «A Touch More», in dem Bird und Rapinoe über Geschichten von Athletinnen aus der Welt des Sports berichten.

Das Ex-Paar kennt sich aus. Beide waren während ihrer aktiven Sport-Karrieren sehr erfolgreich. Bird gehört in der nordamerikanischen Liga WNBA zu den besten Basketballerinnen der Geschichte und hat darüber hinaus fünf Mal Olympia-Gold mit den USA geholt. Rapinoe ist zweifache Weltmeisterin sowie Ballon-d'Or-Gewinnerin. Jetzt trennen sich die zwei grossen Athletinnen und schliessen ihren Instagram-Post mit «Vielen Dank, dass ihr uns in all dem beigestanden habt … es bedeutet uns unendlich viel» ab.

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