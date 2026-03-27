Grosse Trauer in Österreich: Blau-Weiss-Linz-Talent Alexandra Wimmer (†20) ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Anteilnahme um die Zukunftshoffnung ist gross.

Andri Bäggli Redaktion Sport

Schockierende Nachrichten aus Österreich: Blau-Weiss Linz trauert um das Nachwuchstalent Alexandra Wimmer (†20). Die Mittelfeldspielerin der Spielgemeinschaft FC Blau-Weiss Linz/Union Kleinmünchen ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Aus bislang noch ungeklärten Gründen waren Wimmer und ihre 15-jährige Beifahrerin im Mona-Lisa-Tunnel in Linz mit einem entgegenkommenden Lastwagen frontal zusammengestossen. Durch den Aufprall wurde ihr Kleinwagen komplett demoliert und kippte auf die Seite.

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Die 20-Jährige wurde im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen durch den Notarzt verstarb Wimmer noch auf der Unfallstelle. Ihre 15-jährige Begleitung wurde verletzt ins Spital gebracht, der 56-jährige LKW-Lenker blieb gemäss Polizei unverletzt.

Anteilnahme ist riesig

Der tragische Todesfall löst eine grosse Anteilnahme aus. In einer Mitteilung trauert Blau-Weiss Linz: «Wir sind tief erschüttert und sprachlos. Alexandra war viel zu jung und hatte noch so viele Ziele und Träume vor sich. Mit ihrem Lachen und ihrer positiven Art hat sie unseren Verein bereichert. Sie war ein wichtiger Teil der Gemeinschaft. Es ist kaum in Worte zu fassen, wie sehr sie fehlen wird.» Die Gedanken seien während dieser schweren Zeit bei der Familie, den Freunden und allen Angehörigen, schreiben die Linzer weiter.

Auch andere österreichische Teams nehmen Anteil und kondolieren unter einem Instagram-Post der Linzer. Mehrere Teams kündigten bereits an, im nächsten Spiel mit Trauerflor aufzulaufen.