Nati-Stürmerin Fölmli wechselt zur TSG Hoffenheim

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Nach fünf Jahren beim SC Freiburg verlässt Svenja Fölmli den Bundesligisten und schliesst sich der Konkurrent Hoffenheim an. Das gibt der SCF am Freitag bekannt. Im Kraichgau unterschreibt die Nati-Stürmerin einen Vertrag bis 2029. Für den Wechsel zieht Fölmli eine Ausstiegsklausel, die in ihrem Vertrag, der noch bis 2027 gelaufen wäre, verankert war.

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«Der Wechsel von Svenja tut uns zweifelsohne sehr weh», sagt Birgit Bauer-Schick, SC-Bereichsleiterin für den Frauen- und Mädchenfussball. «Sie hat sich in den vergangenen Jahren trotz einiger verletzungsbedingter Rückschläge zu einer torgefährlichen Bundesligaspielerin entwickelt. Svenja hat sich dazu entschieden, ihre Karriere nicht bei uns fortzusetzen, sondern eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Dafür wünschen wir ihr alles Gute.»

In 67 Spielen für die Breisgauerinnen erzielte die 23-jährige 23 Treffer. In ihrer Zeit bei Freiburg riss sich die ehemalige FCL-Stürmerin zweimal das Kreuzband. Bei Hoffenheim trifft Fölmli auf Nati-Teamkollegin Naomi Luyet.

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