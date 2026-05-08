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Vertrag bis 2029
Nati-Stürmerin Fölmli wechselt zur TSG Hoffenheim

Svenja Fölmli verlässt den SC Freiburg nach fünf Jahren und schliesst sich Bundesliga-Konkurrent TSG Hoffenheim an.
Publiziert: 11:11 Uhr
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Svenja Fölmli steht in der Nati bei 31 Länderspielen.
Foto: freshfocus
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Nach fünf Jahren beim SC Freiburg verlässt Svenja Fölmli den Bundesligisten und schliesst sich der Konkurrent Hoffenheim an. Das gibt der SCF am Freitag bekannt. Im Kraichgau unterschreibt die Nati-Stürmerin einen Vertrag bis 2029. Für den Wechsel zieht Fölmli eine Ausstiegsklausel, die in ihrem Vertrag, der noch bis 2027 gelaufen wäre, verankert war. 

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«Der Wechsel von Svenja tut uns zweifelsohne sehr weh», sagt Birgit Bauer-Schick, SC-Bereichsleiterin für den Frauen- und Mädchenfussball. «Sie hat sich in den vergangenen Jahren trotz einiger verletzungsbedingter Rückschläge zu einer torgefährlichen Bundesligaspielerin entwickelt. Svenja hat sich dazu entschieden, ihre Karriere nicht bei uns fortzusetzen, sondern eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Dafür wünschen wir ihr alles Gute.»

In 67 Spielen für die Breisgauerinnen erzielte die 23-jährige 23 Treffer. In ihrer Zeit bei Freiburg riss sich die ehemalige FCL-Stürmerin zweimal das Kreuzband. Bei Hoffenheim trifft Fölmli auf Nati-Teamkollegin Naomi Luyet. 

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WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
3
8
2
Schweden
Schweden
4
1
7
3
Italien
Italien
4
5
5
4
Serbien
Serbien
4
-9
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Frankreich
Frankreich
4
3
7
3
Irland
Irland
4
0
6
4
Polen
Polen
4
-5
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
4
9
12
2
Spanien
Spanien
4
9
9
3
Island
Island
4
-5
3
4
Ukraine
Ukraine
4
-13
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
13
10
2
Norwegen
Norwegen
4
3
9
3
Slowenien
Slowenien
4
-10
3
4
Österreich
Österreich
4
-6
1
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
4
12
10
2
Wales
Wales
4
10
10
3
Albanien
Albanien
4
-8
3
4
Montenegro
Montenegro
4
-14
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
7
10
2
Türkei
Türkei
4
2
7
3
Nordirland
Nordirland
4
3
6
4
Malta
Malta
4
-12
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
10
12
2
Finnland
Finnland
4
3
9
3
Slowakei
Slowakei
4
-6
3
4
Lettland
Lettland
4
-7
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
4
12
8
2
Belgien
Belgien
4
8
8
3
Israel
Israel
4
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-20
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
18
9
2
Litauen
Litauen
4
6
7
3
Estland
Estland
4
0
7
4
Liechtenstein
Liechtenstein
4
-24
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
4
10
12
2
Kroatien
Kroatien
4
10
9
3
Bulgarien
Bulgarien
4
1
3
4
Gibraltar
Gibraltar
4
-21
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
4
13
10
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
5
9
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
-11
3
4
Andorra
Andorra
4
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
3
6
9
2
Färöer
Färöer
3
-2
3
3
Georgien
Georgien
2
-4
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
3
8
9
2
Moldawien
Moldawien
2
-1
1
3
Zypern
Zypern
3
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Weißrussland
Weißrussland
3
3
6
1
Kasachstan
Kasachstan
3
3
6
3
Armenien
Armenien
2
-6
0
Qualifikationsspiele
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