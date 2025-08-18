Spätestens seit der vergangenen Euro hat Nati-Spielerin Nadine Riesen eine Doppelgängerin. Zumindest, wenn es nach den Meinungen im Internet geht, sieht ihr England-Star Alessia Russo zum Verwechseln ähnlich. Nun haben sich die beiden getroffen.

1/5 Nati-Spielerin Nadine Riesen (l.) mit Europameisterin Alessia Russo. Foto: Arsenal Women Instagram

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Zwei Fussball-Profis, beide mit langen, blonden Haaren. Beide mit blauen Augen, dazu das breite Grinsen: Bei Nati-Verteidigerin Nadine Riesen (25) und der englischen Nationalspielerin Alessia Russo (26) muss man zweimal hinschauen, um sichergehen zu können, dass sie nicht ein und dieselbe Person sind.

Spätestens seit der Heim-Euro werden Riesen und Russo von Fans gerne als «verlorene Zwillingsschwestern» bezeichnet. Zu einer Zusammenführung kam es am Turnier leider nicht – dafür schied die Nati zu früh aus, während die Engländerinnen bis zum Titel stürmten.

Das Treffen des Duos Riesen/Russo wurde nun aber nachgeholt. Bei einem Testspiel von Riesens Eintracht Frankfurt gegen Russos Arsenal im deutschen Herzogenaurach konnten es die Verantwortlichen nicht lassen, die beiden Spielerinnen noch nebeneinander posieren zu lassen. Prompt schrieb Arsenal auf Instagram zu den entstandenen Bildern: «Wir sehen wohl doppelt.»

Während der Test-Kick von Arsenal und Eintracht noch hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat, gilt es für die beiden Teams schon bald vor Zuschauern wieder ernst. Für Nadine Riesen und Frankfurt beginnt die Bundesliga-Saison am kommenden Sonntag. Arsenals neue Spielzeit geht am 6. September los.