Nach dem Sieg gegen Kanada (1:0) will die Nati aus auswärts in Schottland einen Testspielsieg einfahren. Für Trainerin Pia Sundhage (65) steht das Resultat im Vordergrund.

1/6 Die Zukunft von Pia Sundhage ist weiterhin offen. Foto: TOTO MARTI

Schweiz gewann 1:0 gegen Kanada, Weltranglisten-Nummer 9

Zwei unbedeutende Testspiele? Nicht für Pia Sundhage (65). Drei Tage nach dem 1:0-Erfolg über Kanada will die Nati-Trainerin auch auswärts gegen Schottland einen Sieg einfahren. «Das Resultat spielt eine grosse Rolle», sagt die Schwedin im Hinblick auf die Partie am Dienstagabend (20.30 Uhr) in Dunfermline.

Sundhage stellt klar, dass die Testspiele angesichts ihrer weiterhin unklaren Zukunft besonders wichtig für sie und ihr Trainerteam seien. «Es ist Fakt, dass wir nicht wissen, wie lange wir noch da sind», so die Nati-Trainerin. Sie habe keine genauen Vorstellungen, wie die nächsten Wochen aussehen würden. «Ich warte ... Sie wissen, was ich verlange und was ich glaube, würde uns erfolgreich machen», sagt Sundhage über die laufenden Gespräche innerhalb des Verbands.

Veränderungen in der Startelf

Für sie selbst sei der Fall klar. «Wir – der Staff – und die Spielerinnen haben einen tollen Job gemacht», hält die Nati-Trainerin fest. Neben der EM-Kampagne sei auch der Sieg gegen Kanada ein grosser Erfolg. Sundhage: «Auch wenn wir in einigen Situationen Glück hatten. Gegen die Weltnummer neun zu gewinnen und zu null zu spielen, ist etwas Grosses!»

Nun soll auch gegen die Schottinnen, die einen Rang hinter der Schweiz auf Platz 25 liegen, ein Sieg her – und damit ein weiteres Argument für eine Vertragsverlängerung. Im Vergleich zum Spiel am Freitag werde es einige Veränderungen im Team geben, kündigt Sundhage an. Konkret darauf eingehen wolle sie aber nicht. Zudem werde von der ersten Halbzeit abhängen, wie viele weitere Wechsel im Laufe der Partie dazukommen werden.

