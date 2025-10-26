Gegen Kanada hat Alayah Pilgrim das entscheidende Tor geschossen, gegen Schottland am Dienstag wird sie nicht dabei sein.

Alayah Pilgrim (r., hier mit Iman Beney) hat das Nati-Camp verlassen. Foto: TOTO MARTI

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Schweizer Nati muss beim Testspiel am Dienstag auswärts gegen Schottland (20.30 Uhr) auf Alayah Pilgrim verzichten. Die Offensivspielerin hat das Camp am Samstag wegen Fussproblemen verlassen, wie der Verband mitteilt.

Am Freitag war die Spielerin der AS Roma für den Siegtreffer der Schweizerinnen gegen Kanada verantwortlich. Für die 22-Jährige wird keine andere Spielerin nachnominiert.

