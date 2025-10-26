Alayah Pilgrim (r., hier mit Iman Beney) hat das Nati-Camp verlassen.
Foto: TOTO MARTI
Cédric HeebRedaktor Sport
Die Schweizer Nati muss beim Testspiel am Dienstag auswärts gegen Schottland (20.30 Uhr) auf Alayah Pilgrim verzichten. Die Offensivspielerin hat das Camp am Samstag wegen Fussproblemen verlassen, wie der Verband mitteilt.
Am Freitag war die Spielerin der AS Roma für den Siegtreffer der Schweizerinnen gegen Kanada verantwortlich. Für die 22-Jährige wird keine andere Spielerin nachnominiert.
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
7
9
2
3
0
6
3
3
-4
3
4
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
7
9
2
3
8
6
3
3
-4
3
4
3
-11
0
Playoffs