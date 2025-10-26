DE
FR
Abonnieren

Keine Nachnomination
Nati-Heldin Pilgrim fällt für zweites Testspiel aus

Gegen Kanada hat Alayah Pilgrim das entscheidende Tor geschossen, gegen Schottland am Dienstag wird sie nicht dabei sein.
Publiziert: 10:22 Uhr
|
Aktualisiert: 10:33 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Alayah Pilgrim (r., hier mit Iman Beney) hat das Nati-Camp verlassen.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Die Schweizer Nati muss beim Testspiel am Dienstag auswärts gegen Schottland (20.30 Uhr) auf Alayah Pilgrim verzichten. Die Offensivspielerin hat das Camp am Samstag wegen Fussproblemen verlassen, wie der Verband mitteilt.

Am Freitag war die Spielerin der AS Roma für den Siegtreffer der Schweizerinnen gegen Kanada verantwortlich. Für die 22-Jährige wird keine andere Spielerin nachnominiert.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz (F)
Schweiz (F)
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz (F)
        Schweiz (F)