Die Nati hat einen neuen Koch und seit diesem Zusammenzug auch eine Ernährungsberaterin dabei. Johan Djourou erklärt die Gründe, weshalb. Die Spielerinnen schätzen den Support sehr.

Seit 2023 reist ein Koch zur WM, Ernährung zunehmend professioneller

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Am Dienstagabend läuft Ex-Nati-Spielerin Vanessa Bernauer nach dem Spiel der WM-Quali gegen Nordirland (2:0) mit einem Stapel Pizzas durch die Katakomben des Stade de la Tuilière in Lausanne. Doch die Verpflegung ist nicht für die Nati gedacht, sondern für die Gegnerinnen. «Wir hatten später Sushi, Burger und Salat im Hotel», klärt Johan Djourou (39), der Technische Leiter des SFV, auf.

Bei der Ernährung hat der SFV noch einmal einen Akzent gesetzt. Seit diesem Zusammenzug ist mit Catalina Carabias erstmals auch bei den Frauen eine Ernährungsberaterin Teil des Staffs, zudem sorgt Francesco Baraldo Sano, der bereits die Männer-Nati bekocht, ab sofort auch für das leibliche Wohl der Frauen.

«Für uns ist wichtig, dass wir auch in diesem Bereich noch professioneller werden. Die Mädels haben das verdient», sagt Djourou.

Ernährung als zentrales Thema

Das Thema ist im Kreis der Frauen-Nati nicht neu. 2023, an der WM in Neuseeland, reiste mit Emil Bolli erstmals ein eigener Koch an eine Frauen-Endrunde. Und im Zusammenhang mit zyklusorientiertem Training, auf das dank Athletiktrainerin Mélanie Pauli schon lange ein grosser Fokus gelegt wird, spielt die Ernährung eine wichtige Rolle. Je nach Zyklusphase sind andere Supplemente gefragt. Unmittelbar vor der Menstruation werden zum Beispiel vermehrt entzündungshemmende Nahrungsmittel eingenommen.

Die Spielerinnen begrüssen die professionelle Hilfe. Sie habe zwar auch in ihrem Klub Dijon eine Ansprechperson. «Aber das hier ist schon noch einmal Next Level», sagt Meriame Terchoun (30), die sich aufgrund ihrer Verletzungshistorie auch schon vertieft mit dem Thema beschäftig hat. «Cata begleitet und berät uns bei jeder Mahlzeit, auch nach den Trainings steht sie mit Shakes und Snacks da.» Die Spanierin schreibt aber keinen strikten Ernährungsplan vor, sondern geht auf die individuellen Bedürfnisse der Spielerinnen ein. «Diese Offenheit schätze ich sehr», so Terchoun.

Unterschiedliche Klub-Standards

In den einzelnen Klubs wird das Thema sehr unterschiedlich gehandhabt. Bei den Top-Vereinen gehören Ernährungsberater inzwischen zum Standard, bei kleineren Klubs wird mit dem Thema noch rudimentärer umgegangen. Lia Kamber (20), die seit diesem Winter bei Union Berlin in der Bundesliga spielt, profitiert von den Inputs, die sie im Kreis der Nati erhält. «Ich kann schon nach ein paar Tagen ziemlich viel mitnehmen. Bei jeder Präsentation über Ernährung lerne ich etwas dazu.»

Juve-Spielerin Lia Wälti (32) ist sich dank ihrer sieben Jahre bei Arsenal einen hohen Standard gewohnt. «Jeder Körper ist anders, deshalb ist es ein sehr individuelles Thema», so der Nati-Captain. «Über all die Jahre habe ich gemerkt, was mir guttut und was nicht.» Ab und zu gönnt sie sich auch einmal ein Cheat-Meal. «Gerade in Italien wird einem nach einem Spiel oftmals eine Pizza offeriert.»

Pizza ist bei Fussballern allerdings nicht verpönt. Auch in der Männer-Nati gibt es nach Spielen immer wieder mal Pizza in der Garderobe, oder auch mal Burger oder Kebab. Letztlich geht es darum, dass die Kohlehydrate-Speicher so schnell wie möglich wieder aufgefüllt werden. «Gerade im Bereich der Ernährung hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren», sagt Djourou. «Im Vergleich zu meinen ersten Jahren als Profi bei Arsenal ist dies heute eine andere Welt.»