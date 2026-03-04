Julia Stierli verlässt das Nationalteam vor der Partie gegen Malta. Die Innenverteidigerin zog sich eine leichte Gehirnerschütterung zu.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Die Schweiz muss im zweiten Spiel der WM-Qualifikation am Samstag gegen Malta (19 Uhr) auf Julia Stierli verzichten. Wie der SFV vermeldet, reist die 28-Jährige am Mittwochnachmittag wegen einer leichten Gehirnerschütterung vom Nati-Camp ab.

Stierli stand am Dienstag gegen Nordirland (2:0) noch in der Startelf. Die gute Nachricht für die Schweizerinnen: Mit Noelle Maritz (30) kehrt eine andere Innenverteidigerin zurück. Wohl auch deshalb verzichtet Nati-Trainer Rafel Navarro darauf, eine Spielerin nachzunominieren.