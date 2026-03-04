DE
Vor dem Spiel gegen Malta
Stierli verlässt Nati-Camp wegen Gehirnerschütterung

Julia Stierli verlässt das Nationalteam vor der Partie gegen Malta. Die Innenverteidigerin zog sich eine leichte Gehirnerschütterung zu.
Publiziert: vor 56 Minuten
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Die Schweiz muss im zweiten Spiel der WM-Qualifikation am Samstag gegen Malta (19 Uhr) auf Julia Stierli verzichten. Wie der SFV vermeldet, reist die 28-Jährige am Mittwochnachmittag wegen einer leichten Gehirnerschütterung vom Nati-Camp ab.

Stierli stand am Dienstag gegen Nordirland (2:0) noch in der Startelf. Die gute Nachricht für die Schweizerinnen: Mit Noelle Maritz (30) kehrt eine andere Innenverteidigerin zurück. Wohl auch deshalb verzichtet Nati-Trainer Rafel Navarro darauf, eine Spielerin nachzunominieren.

Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
