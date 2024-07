Im vorletzten EM-Quali-Spiel trifft die Schweiz am Freitagabend (19.30 Uhr) auswärts auf die Türkei. Nati-Trainerin Pia Sundhage hat Veränderungen angekündigt.

Nati will Wiedergutmachung – und mindestens einen Punkt

Schwieriges Spiel in der Türkei

1/5 Mit neun Punkten aus vier Spielen geht die Nati als Tabellenführerin in die letzten beiden Quali-Partien.

Lucas Werder Reporter Fussball

Da sind sich alle im Team von Pia Sundhage (64) einig: Das, was Anfang Juni auswärts in Ungarn passiert ist, darf sich nicht noch einmal wiederholen. Nach drei Siegen zum Start in die EM-Quali kassierte die Nati gegen die Weltnummer 43 eine überraschende 0:1-Pleite. «Das war für uns alle ein Weckruf. Mit einer solchen Leistung wird es auch gegen die Türkei und Aserbaidschan schwierig», sagt Spielmacherin Ramona Bachmann (33).

Am Freitagabend (19.30 Uhr) bekommt die Nati im vorletzten Quali-Spiel in Izmit (Türkei) die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Mit einem Punktgewinn wäre den Schweizerinnen der Gruppensieg nur noch theoretisch zu nehmen. Dieser ist für die bereits vorqualifizierten Gastgeberinnen gleichbedeutend mit dem Wiederaufstieg in die Liga A der Nations League.

Crnogorcevic in der Startelf?

Genau das ist das erklärte Ziel von Trainerin Sundhage, die nach der Niederlage gegen Ungarn Veränderungen im Schweizer Spiel angekündigt hat. Vor allem fordert die Schwedin von ihrem Team noch mehr Bewegung im Spiel mit und ohne den Ball.

Nachdem mit Alayah Pilgrim (21) bereits eine Schweizer Stürmerin ausfällt, muss die Nati gegen die Türkei aufgrund einer Knöchelverletzung auch auf Aurélie Csillag (21) verzichten. Eine Chance für Ana Maria Crnogorcevic (33)? «Die wird sie früher oder später bekommen», verspricht Sundhage. Nachdem die Schweizer Rekordspielerin krankheitsbedingt lange ausgefallen war, habe sie diese Woche im Training einen guten Eindruck hinterlassen. «Sie ist bereit, zu spielen», so die Nati-Trainerin.