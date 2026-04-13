Wie sieht der langfristige Plan mit Schertenleib aus?
«Wir haben keinen Plan mit Sydney. Sie ist nicht die einzige Spielerin, die gut spielen kann. Wir haben eine gute Generation mit vielen jungen Spielerinnen, die wir auch jetzt wieder aufgeboten haben. Es geht also nicht nur um Sydney.»
Navarro wird zur Rolle von Schertenleib befragt
«Sydney ist eine sehr wichtige, sehr talentierte Spielerin. Sie kann uns auf den letzten Metern helfen, aber nicht nur. Sie ist noch jung und verbessert sich stark, auch im defensiven Bereich. Nur mit Angreifen kannst du nicht spielen. Jetzt arbeitet sie in Barcelona stark daran.»
Navarro dazu, zweimal auf den gleichen Gegner zu treffen
«Für den Staff ist es besser, weil wir uns nur auf ein Team konzentrieren können. Wir haben also wirklich Zeit, um uns darauf vorzubereiten und haben dann auch die Zeit zur Analyse und für Verbesserungen.»
Navarro zum Prozess der eigenen Mannschaft
«Wir verbessern uns stark. Ich bin sehr zufrieden mit der letzten Wochen. In den ersten Zusammenzügen haben wir erklärt, wie wir spielen wollen. Danach ging es darum, viele Dinge zu korrigieren. Und nun wollen wir den letzten Schritt machen. Wir sind ein besseres Team als vor einigen Monaten.»
Navarro zum Gegner Türkei
«Die Türkei wird unser Niveau testen. Sie wollen hoch pressen, also müssen wir die sicheren Pässe versuchen. Zudem ist es ein sehr energiereiches Team – es wird also ein guter Test.»
Rafel Navarro zur Torhüterfrage
«Wir sind zufrieden mit den Leistungen aller Torhüterinnen. Irina ist nicht da wegen einer Verletzung. Wir werden die letzte Entscheidung heute oder morgen treffen. Ihr werdet es morgen sehen. Die Torhüterin, die morgen spielt, wird dann auch am Samstag spielen.»
Sven Micossé begrüsst die anwesenden Medienleute
Der Mediensprecher der Frauen-Nati eröffnet die Pressekonferenz mit einer guten Nachricht: Alle Spielerinnen seien fit. Zudem seien 11'000 Tickets verkauft worden – die Kulisse im Letzigrund dürfte also würdig sein.
Gleich geht es los
Im Medienraum des Letzigrund-Stadions scheint alles bereit für diese Pressekonferenz. Somit müssen nur noch Schertenleib und Navarro eintreffen, bis die Fragerunde beginnen kann.
Türkinnen kämpfen auch um den Gruppensieg
Die beiden Partien gegen die Türkei am Dienstag und Samstag versprechen viel Brisanz: DIe Türkinnen sind wie die Schweizerinnen im Kampf um den Sieg in der Gruppe B2, der eine bessere Ausgangslage für die anschliessenden Quali-Playoffs verspricht, noch ohne Punktverlust. Es geht in dieser Woche also um viel – entsprechend gespannt darf man darauf sein, was Navarro und Schertenleib vor diesen beiden wichtigen Spielen zu sagen haben.
Die Nati lädt zur Pressekonferenz
Einen Tag vor der WM-Quali-Partie gegen die Türkei stellen sich Nati-Trainer Rafel Navarro und Offensivspielerin Sydney Schertenleib im Zürcher Letzigrund den Fragen der Medien. Hier im Stream und Ticker bist du ab 13.15 Uhr live mit dabei.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
3
0
4
4
Island
3
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
11
9
2
Italien
3
-1
4
3
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
3
0
6
3
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
3
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
7
9
2
England
3
8
6
3
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
3
-11
0