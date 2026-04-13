Türkinnen kämpfen auch um den Gruppensieg

Die beiden Partien gegen die Türkei am Dienstag und Samstag versprechen viel Brisanz: DIe Türkinnen sind wie die Schweizerinnen im Kampf um den Sieg in der Gruppe B2, der eine bessere Ausgangslage für die anschliessenden Quali-Playoffs verspricht, noch ohne Punktverlust. Es geht in dieser Woche also um viel – entsprechend gespannt darf man darauf sein, was Navarro und Schertenleib vor diesen beiden wichtigen Spielen zu sagen haben.