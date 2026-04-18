Christian FinkbeinerStv. Fussballchef
WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
4
3
8
2
Schweden
4
1
7
3
Italien
4
5
5
4
Serbien
4
-9
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
2
7
2
Frankreich
3
3
6
3
Irland
4
0
6
4
Polen
4
-5
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
4
9
12
2
Spanien
4
9
9
3
Island
4
-5
3
4
Ukraine
4
-13
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
4
13
10
2
Norwegen
4
3
9
3
Slowenien
4
-10
3
4
Österreich
4
-6
1
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
4
12
10
2
Wales
4
10
10
3
Albanien
4
-8
3
4
Montenegro
4
-14
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
4
7
10
2
Türkei
4
2
7
3
Nordirland
4
3
6
4
Malta
4
-12
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
4
10
12
2
Finnland
4
3
9
3
Slowakei
4
-6
3
4
Lettland
4
-7
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
4
12
8
2
Belgien
4
8
8
3
Israel
4
0
6
4
Luxemburg
4
-20
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
4
18
9
2
Litauen
4
6
7
3
Estland
4
0
7
4
Liechtenstein
4
-24
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
4
10
12
2
Kroatien
4
10
9
3
Bulgarien
4
1
3
4
Gibraltar
4
-21
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
4
13
10
2
Aserbaidschan
4
5
9
3
Nordmazedonien
4
-11
3
4
Andorra
4
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
3
6
9
2
Färöer
3
-2
3
3
Georgien
2
-4
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
3
8
9
2
Moldawien
2
-1
1
3
Zypern
3
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Weißrussland
3
3
6
1
Kasachstan
3
3
6
3
Armenien
2
-6
0
Qualifikationsspiele