Der Schweizer Frauenfussball schrieb 2025 an der EM sein Sommermärchen. Volle Stadien, spektakuläre Spiele und eine Nati, die landauf, landab mit ihren Auftritten begeisterte. Ein Dokumentarfilm taucht nochmals in den Sommer 2025 ein.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Es sind Bilder für die Ewigkeit. Die Tränen der Nati-Spielerinnen während der Schweizer Nationalhymne beim Eröffnungsspiel gegen Norwegen. Die rot-weissen Fanmärsche, als 25’000 Fans durch Bern Richtung Wankdorf pilgerten. Und natürlich das Tor zum 1:1 von Riola Xhemaili in Genf gegen Finnland, das der Nati den historischen Einzug in den ersten EM-Viertelfinal bescherte.

Viele der Emotionen rund um die Frauen-EM 2025 werden im knapp 40-minütigen Dokumentarfilm «Nati-Sommer ’25 - Ein Turnier begeistert die Schweiz» bei der Premiere am Dienstagabend im Kino Rex in Bern noch einmal in Erinnerung gerufen. Mit dabei ist auch viel Prominenz aus der Schweizer Frauenfussball-Szene. Die Pionierin Madeleine Boll, die beiden Nati-Spielerinnen Ramona Bachmann und Luana Bühler, die das Turnier verletzt verpasst hatten, SFV-Direktorin Marion Daube, Johan Djourou oder auch U19-Nationaltrainerin Veronica Maglia und Marisa Wunderlin, die Direktorin Frauenfussball beim FC Thun.

Im Film schauen Lia Wälti, Ana-Maria Crnogorcevic, Riola Xhemaili, Géraldine Reuteler und Sydney Schertenleib noch einmal zurück auf den Sommer 2025, der vieles veränderte. Der Film gewährt Einblick in die Gefühlswelt der Spielerinnen, die man oft nicht mitkriegt. Xhemaili erzählt, wie sie die damalige Nati-Trainerin Pia Sundhage selbst angerufen hat, als sie monatelang übergangen worden war. Crnogorcevic von ihrer Verletzung, die sie kurz vor Beginn der EM-Vorbereitung erlitten hatte. Und thematisiert wird auch das 1:7 im Testspiel gegen die U15-Junioren des FC Luzern während der Vorbereitung, das für viel medialen Wirbel sorgte.

Die stärksten Szenen sind aber die Momente rund um die Spiele. Das Drama in der Nachspielzeit gegen Finnland, die Ankunft des Nati-Busses im Wankdorf vor dem Viertelfinal gegen Spanien, die Teamansprachen von Lia Wälti und Alisha Lehmann. Oder wie das Team und der Trainer-Staff vor den Spielen in der Garderobe zu Helene Fischers Song «Null auf 100» ausgelassen tanzen, als gäbe es kein Morgen. Der Film von Regisseur Simon Helbling wird im Oktober rund um den nächsten Frauen-Zusammenzug auf allen SRG-Kanälen gezeigt.