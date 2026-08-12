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«Nati-Sommer ’25»
Neuer Nati-Film zeigt intimste Momente der Heim-EM

Der Schweizer Frauenfussball schrieb 2025 an der EM sein Sommermärchen. Volle Stadien, spektakuläre Spiele und eine Nati, die landauf, landab mit ihren Auftritten begeisterte. Ein Dokumentarfilm taucht nochmals in den Sommer 2025 ein.
Publiziert: 10:44 Uhr
|
Aktualisiert: 13:15 Uhr
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Der emotionalste Moment der EM: Riola Xhemaili trifft in der Nachspielzeit gegen Finnland zum 1:1.
Foto: TOTO MARTI
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Es sind Bilder für die Ewigkeit. Die Tränen der Nati-Spielerinnen während der Schweizer Nationalhymne beim Eröffnungsspiel gegen Norwegen. Die rot-weissen Fanmärsche, als 25’000 Fans durch Bern Richtung Wankdorf pilgerten. Und natürlich das Tor zum 1:1 von Riola Xhemaili in Genf gegen Finnland, das der Nati den historischen Einzug in den ersten EM-Viertelfinal bescherte.

Viele der Emotionen rund um die Frauen-EM 2025 werden im knapp 40-minütigen Dokumentarfilm «Nati-Sommer ’25 - Ein Turnier begeistert die Schweiz» bei der Premiere am Dienstagabend im Kino Rex in Bern noch einmal in Erinnerung gerufen. Mit dabei ist auch viel Prominenz aus der Schweizer Frauenfussball-Szene. Die Pionierin Madeleine Boll, die beiden Nati-Spielerinnen Ramona Bachmann und Luana Bühler, die das Turnier verletzt verpasst hatten, SFV-Direktorin Marion Daube, Johan Djourou oder auch U19-Nationaltrainerin Veronica Maglia und Marisa Wunderlin, die Direktorin Frauenfussball beim FC Thun.

Im Film schauen Lia Wälti, Ana-Maria Crnogorcevic, Riola Xhemaili, Géraldine Reuteler und Sydney Schertenleib noch einmal zurück auf den Sommer 2025, der vieles veränderte. Der Film gewährt Einblick in die Gefühlswelt der Spielerinnen, die man oft nicht mitkriegt. Xhemaili erzählt, wie sie die damalige Nati-Trainerin Pia Sundhage selbst angerufen hat, als sie monatelang übergangen worden war. Crnogorcevic von ihrer Verletzung, die sie kurz vor Beginn der EM-Vorbereitung erlitten hatte. Und thematisiert wird auch das 1:7 im Testspiel gegen die U15-Junioren des FC Luzern während der Vorbereitung, das für viel medialen Wirbel sorgte.

Die stärksten Szenen sind aber die Momente rund um die Spiele. Das Drama in der Nachspielzeit gegen Finnland, die Ankunft des Nati-Busses im Wankdorf vor dem Viertelfinal gegen Spanien, die Teamansprachen von Lia Wälti und Alisha Lehmann. Oder wie das Team und der Trainer-Staff vor den Spielen in der Garderobe zu Helene Fischers Song «Null auf 100» ausgelassen tanzen, als gäbe es kein Morgen. Der Film von Regisseur Simon Helbling wird im Oktober rund um den nächsten Frauen-Zusammenzug auf allen SRG-Kanälen gezeigt.

WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
6
7
14
2
Italien
Italien
6
8
9
3
Schweden
Schweden
6
0
8
4
Serbien
Serbien
6
-15
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
6
13
2
Niederlande
Niederlande
6
3
11
3
Irland
Irland
6
0
9
4
Polen
Polen
6
-9
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
18
15
2
England
England
6
8
15
3
Island
Island
6
-9
6
4
Ukraine
Ukraine
6
-17
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
17
16
2
Norwegen
Norwegen
6
2
12
3
Österreich
Österreich
6
-6
4
4
Slowenien
Slowenien
6
-13
3
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Wales
Wales
6
12
14
2
Tschechische Republik
Tschechische Republik
6
10
11
3
Albanien
Albanien
6
-5
7
4
Montenegro
Montenegro
6
-17
1
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
13
16
2
Türkei
Türkei
6
6
13
3
Nordirland
Nordirland
6
1
6
4
Malta
Malta
6
-20
0
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
15
2
Finnland
Finnland
6
9
15
3
Slowakei
Slowakei
6
-9
6
4
Lettland
Lettland
6
-13
0
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
22
14
2
Belgien
Belgien
6
21
14
3
Israel
Israel
6
-10
6
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-33
0
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
6
8
11
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
18
11
3
Estland
Estland
6
5
11
4
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-31
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
6
17
15
2
Kroatien
Kroatien
6
15
15
3
Bulgarien
Bulgarien
6
-1
6
4
Gibraltar
Gibraltar
6
-31
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
6
19
16
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
6
12
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
6
-12
6
4
Andorra
Andorra
6
-13
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
4
7
12
2
Färöer
Färöer
4
-1
6
3
Georgien
Georgien
4
-6
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
4
8
10
2
Moldawien
Moldawien
4
1
5
3
Zypern
Zypern
4
-9
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Weißrussland
Weißrussland
4
9
9
2
Kasachstan
Kasachstan
4
3
7
3
Armenien
Armenien
4
-12
1
Qualifikationsspiele
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FC Thun
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Finnland
Finnland
Norwegen
Norwegen
Spanien
Spanien
Schweiz
Schweiz
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