Seit gut zwei Monaten spielt Ana Maria Crnogorcevic wieder in den USA. Nach einer schwierigen Saison in Spanien ist die Bernerin endlich voll im Schuss. Und bereit für das Mammutprogramm, das auf die Nati zukommt.

In Seattle wohnt sie am Lake Washington und fühlt sich wohl

Auf die Nati wartet in diesem Herbst ein echtes Mammutprogramm. Mit Australien, Frankreich, Deutschland und England geht es bis zum Jahresende gleich gegen vier Teams aus den Top 15 der Weltrangliste. Los geht es am Freitag (20 Uhr) in Zürich mit der Partie gegen die Matildas.

«Diese Spiele sind genau das, was wir brauchen», findet Ana Maria Crnogorcevic (34) gut acht Monate vor der Heim-EM. Bislang ist die Schweiz in diesem Jahr ausschliesslich gegen vergleichsweise kleinere Gegner angetreten. Im Februar testete die Nati zweimal gegen Polen, in der EM-Quali ging es gegen Ungarn, die Türkei und Aserbaidschan. «Auch das waren gute Teams, aber nicht solche, die an der EM dabei sein werden», so Crnogorcevic.

Zwei Klatschen vor EM 2022

Bereits im Sommer 2022 testete die Nati vor der EM gegen zwei Schwergewichte, damals sogar unmittelbar vor Turnierstart. Gegen Deutschland setzte es eine 0:7-Klatsche, gegen EM-Gastgeber England unterlag man mit 0:4. Damals gab es im Nati-Umfeld Stimmen, die Testspiel-Gegner in Reichweite bevorzugt hätten, um mit einer grösseren Portion Selbstvertrauen an die Endrunde zu reisen.

Crnogorcevic gehörte aber nicht dazu. «Ich glaube, es kommt immer auf die Person an. Ich persönlich messe mich gerne mit den Besten. Schliesslich sind die auch alle an einer EM dabei», so die Rekordspielerin. Testspiele gegen kleinere Gegner würden darum keinen Sinn machen. «Und man kann auch aus Niederlagen etwas mitnehmen», so Crnogorcevic.

Gesundheitliche Probleme sind weg

Das musste die Allrounderin zuletzt auch regelmässig bei ihrem neuen Klub Seattle Reign erfahren. Dabei verlief der Start nach ihrem Sommer-Wechsel vielversprechend, in den ersten drei Spielen gab es drei Siege. Doch aufgrund einer Negativ-Serie von fünf Pleiten hat sich das Thema Playoffs schon einen Spieltag vor Schluss erledigt.

Mit ihrem neuen Leben in Seattle ist Crnogorcevic trotzdem mehr als zufrieden. «Ich wohne direkt am Lake Washington. Es hat viel Grün und fühlt sich an wie in Thun», erzählt sie. Nach einer schwierigen Saison bei Atlético Madrid, in der sie auch immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, geht es Crnogorcevic auch mental wieder besser. Im Sommer für einmal einfach zwei, drei Wochen komplett abzuschalten, habe ihr extrem gutgetan. «In Spanien hatten wir im Winter fünf Tage frei und dann bis Juni durchgespielt. Anschliessend stand immer bereits die WM oder EM vor der Tür», so Crnogorcevic.

Weil in der NWSL die Saison jeweils im Frühjahr beginnt, dürfte die Schweizer Rekordtorschützin auch im kommenden Jahr bis kurz vor der EM mit Seattle im Einsatz stehen. Dafür wartet aufgrund der verpassten Playoffs im Herbst eine längere Pause. Für Crnogorcevic dauert diese aber nur bis Ende November, wenn die Nati mit England und Deutschland auf die nächsten beiden Schwergewichte trifft.