In der 5. Runde der Women's Super League gewinnt Aarau gegen den FCZ. Auch Basel, YB und St. Gallen feiern Siege. Hier kommt das Round-Up.

Enttäuschung beim FCZ und Spielerin Luisa Blumenthal. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch 1/2

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Enttäuschender Samstag für die Frauen des FCZ. Die Zürcherinnen unterliegen den Frauen des FC Aarau auswärts mit 1:2. Das Siegtor fällt dabei ganz spät: In der 94. Minute schiesst Anja Klingenstein Aarau zum Sieg. Der FCZ führte zu Beginn noch mit 1:0.

Auch Schweizer Meister Servette musste eine empfindliche Niederlage einstecken. Die Genferinnen verlieren gegen Basel und fallen damit in der Tabelle hinter die Bebbi zurück. Noch vor den Baslerinnen liegt St. Gallen. Die FCSG-Frauen schlagen Rapperswil deutlich mit 4:0.

Zwillingsschwestern treffen

Der neue Leader kommt aus Bern. Die YB-Frauen setzen mit dem 3:0-Auswärtssieg gegen GC ein deutliches Zeichen an den Rest der Liga. Naomi Luyet trifft dabei doppelt.

Komplettiert wird die Runde vom Remis zwischen Thun und Luzern. Beim 1:1 erzielen ausgerechnet zwei Zwillingsschwestern die Tore. Rilana Ueltschi schiesst den FCZ in Führung, Schwester Selina antwortet in der zweiten Hälfte mit dem Ausgleich per Elfmeter.