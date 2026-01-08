Rekord-Nati-Spielerin Crnogorcevic kehrt nach Europa zurück

Ana-Maria Crnogorcevic verlässt Seattle Reign und wechselt zu Strassburg in Frankreich. Es ist die achte Karrierestation für die Schweizer Rekordnationalspielerin.

Darum gehts Ana-Maria Crnogorcevic (35) wechselt von den USA nach Frankreich zu Strassburg

Strassburg will mit ihrer Erfahrung die Lücke zu Top-Teams schliessen

Einen Tag nach Ramona Bachmann (zu YB) kehrt mit Ana-Maria Crnogorcevic (35) eine weitere Nati-Ikone aus den USA zurück nach Europa. Die Rekordnationalspielerin wechselt nach Frankreich zu Strassburg. Sie unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

«Heute habe ich einen neuen Weg eingeschlagen», sagt sie im Vorstellungsvideo des Klubs. «Ein neues Projekt, eine neue Ambition. Ein Klub mit einer Geschichte, einer Identität und Energie.»

Strassburg liegt aktuell auf Platz 7 (von 12) der Première Ligue, spielt aber erst seit 2024 in der höchsten Liga Frankreichs. Crnogorcevic soll mit ihrer Erfahrung das ambitionierte Projekt des Klubs unterstützen, möglichst schnell die Lücke zu den Top-3-Teams Lyon, PSG und Paris FC zu schliessen.

Crnogorcevic kündigte Wechsel im Blick-Interview an

Für die Bernerin ist es die achte Karrierestation, die siebte ausserhalb der Schweiz. Nach ihren ersten drei Profijahren beim FC Thun wechselte die polyvalent einsetzbare Fussballerin zum HSV. Dann folgten die Wechsel zu Frankfurt (2011 bis 2018) und Portland (2018 bis 2019), ehe sie beim FC Barcelona landete und dort vier äusserst erfolgreiche Jahre bestritt und neun Titel gewann, darunter zweimal die Champions League. Im Sommer 2023 schloss sie sich Atlético Madrid an, verliess den Hauptstadt-Klub nach einer Saison allerdings wieder und ging zurück in die USA zu Seattle Reign.

Im grossen Blick-Interview vor dem Jahreswechsel deutete die 176-fache Natispielerin an, dass sie zurück nach Europa wechseln werde und dass Frankreich ein grosses Thema sei. Der Grund: «Richtig Französisch zu lernen, täte mir gut, auch im Hinblick auf meine berufliche Zukunft nach der Karriere.» Alors, bonne chance!