vor 16 Minuten

Die Aufstellungen

Schweiz

Zwei Wechsel nimmt Nati-Trainerin Pia Sundhage im Vergleich zum Deutschland-Match in der Startelf vor. Lara Marti ersetzt in der Abwehr Nadine Riesen, in der Offensive darf Meriame Terchoun anstelle von Alisha Lehmann dieses Mal von Anfang an ran.

England

Bei den Engländerinnen kommts zur Mega-Rochade. Trainerin Sarina Wiegman verändert ihre Anfangsformation im Vergleich zum USA-Match auf zehn Positionen und schickt eine B-Elf auf den Rasen. Nur Jess Park bleibt von Wiegmans Wechsel-Wirbel verschont.