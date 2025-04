Die Frauen-Nati testet am 26. Juni in Winterthur gegen Tschechien – das finale EM-Kader wird bereits drei Tage vorher bekanntgegeben.

1/2 Die Nationalspielerinnen werden auch am 26. Juni vor dem Spiel gegen Tschechien posieren. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Schweizer Nationalteam der Frauen spielt letztes EM-Testspiel gegen Tschechien

Finales EM-Kader wird am 23. Juni nominiert

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Schweizer Nationalteam der Frauen trägt das letzte Testspiel mit Blick auf die Heim-EM am Donnerstag, 26. Juni, gegen Tschechien aus. Die Partie wird um 18 Uhr auf der Schützenwiese in Winterthur angepfiffen.

Weiter gibt der Schweizerische Fussballverband per Communiqué bekannt, dass das finale EM-Kader am 23. Juni nominiert wird. Danach startet in St. Gallen die dritte Vorbereitungswoche mit dem Spiel gegen Tschechien und dem Umzug am 28. Juni ins Basecamp nach Thun.

