«Wir müssen agressiver werden»

Die Schwedin ist zuversichtlich: «Wir haben analysiert, was unsere Fehler waren, und wir haben immer noch eine gute Chance, uns in der Gruppe zu halten.» Weiter führte sie aus: «Wir müssen aggressiver werden und den Ball höher gewinnen. Ich denke, wir sind in einer guten Ausgangslage.»