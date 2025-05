1/14 Die Schweizer Nati geht gegen Frankreich unter. Foto: keystone-sda.ch

Livia Peng (gegenüber SRF)

«Das Spiel ist sehr enttäuschend. Ich weiss, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe, dass es die Niederlage gegeben hat. Es tut mir sehr leid fürs Team, es hat alles gegeben. Trotzdem bin ich nach dem Tor zurückgekommen und war grundsätzlich solid. Das Tor darf aber nicht passieren, das weiss ich natürlich. Ich habe sehr viel Unterstützung erfahren von den Teamkolleginnen. Ich habe in den letzten Jahren daran gearbeitet, dass es Fehler gibt und man weitermachen muss. Ich wollte mich beweisen und zeigen, was ich kann. Ich mache mir eigentlich nicht so viel Druck, aber anscheinend bin ich noch im Lernprozess, was vielleicht auch normal ist. Es geht aber weiter, und im Fussball gibt es Fehler. Wie es jetzt weitergeht, weiss ich nicht. Das müsst ihr Pia Sundhage fragen.»

Lia Wälti (gegenüber SRF)

«Wir hatten keine Chance. Sie haben unsere Lücken extrem gut ausgenutzt. Wir hatten kaum den Ball. Und wenn wir ihn hatten, haben wir ihn direkt wieder verloren. Wir haben ihnen zu viele Räume gegeben. Die Emotionen kochen etwas hoch, man muss aufpassen, wie man direkt nach dem Spiel reflektiert. Als Team haben wir den Ball zu wenig gut gehalten. Wir hatten zu grosse Lücken in der Abwehr und zu wenig Druck auf den Ball bekommen. Sie konnten in die Tiefe spielen, und mit ihrer Qualität ist das einfach zu viel Raum, den wir ihnen gegeben haben. Entweder hätten wir noch kompakter oder noch viel offensiver sein müssen – schwierig zu sagen. Ich verspüre Leere. Man weiss nicht genau, was die Lösung gewesen wäre. Wir müssen es analysieren und werden alles dafür geben, dass wir am Dienstag vor Heimpublikum alles besser machen.» Zu ihrer Auswechslung in der Pause sagt sie: «Ich hatte in den letzten Tagen schon Magenprobleme, es hat nicht für mehr gereicht.»

Coumba Sow (gegenüber SRF)

«Es ist schwer, Worte zu finden. Es ist eine harte Niederlage. Aber wir können es im nächsten Spiel nur noch besser machen. Wir waren immer einen Schritt zu spät, wir haben zu lange gebraucht, um zu verschieben. Und Frankreich ist ein Weltklasse-Team, das schnell spielt und die Löcher findet. Wir müssen in allen Bereichen zulegen: Mentalität, Aggressivität, Passgenauigkeit, den Ball halten. Wir reisen nicht mit einem guten Gefühl zurück ins Wallis. Aber als gutes Team stehen wir zusammen und kommen besser zurück fürs nächste Spiel.» Zu ihrem Aufgebot in die Nati: «Es ist immer schön, für die Nati aufzulaufen und 90 Minuten zu spielen. Ich habe es vermisst.»

