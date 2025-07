Spaniern leitet 2. Schweizer Gruppenspiel

Lucas Werder, Fussball-Reporter

Nicht nur mit den EM-Gruppengegnern Norwegen und Island hat es die Nati in diesem Frühling schon zu tun bekommen. Auch mit Schiedsrichterin Marta Huerta de Aza (35) haben die Schweizerinnen bereits Bekanntschaft gemacht. Die Spanierin hat im Februar das Nations-League-Auswärtsspiel in Stavanger (1:2) geleitet. Nun steht Huerta de Aza auch am Sonntagabend im Wankdorf im Einsatz. Im vergangenen August pfiff sie als erste Frau in der Geschichte des spanischen Fussballverbandes ein Profispiel der Männer. Seither hat sie 17 weitere Begegnungen in der Segunda Division arbitriert.