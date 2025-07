Alisha Lehmann geniesst an der Heim-EM die Nähe zu den Fans. Ganz alleine ist sie dabei nie. Ein Mann hat immer ein Auge auf sie. Was hat es damit auf sich?

Darum gehts Alisha Lehmann ist eine der beliebtesten Nati-Stars bei den Fans

Sie geht nach Spielen und Trainings gerne zu ihnen

Die EM-Euphorie in der Schweiz ist riesig. Nicht nur, aber vor allem auch wegen der Nati. Sie begeistert mit dem erstmaligen Viertelfinal-Einzug wie mit ihrer Nähe zu den Fans. Nach dem Schlusspfiff im Stadion nehmen sich die Spielerinnen ebenso Zeit für Fotos und Autogrammwünsche wie nach den öffentlichen Trainings.

Zu den Fanlieblingen zählt Alisha Lehmann (26). Das zeigt auch ein Blick auf ihr Instagram-Profil, wo sie mit 16,8 Millionen Followern so viele wie keine andere Fussballerin hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so nahe an sie herankommt. Umso mehr geniessen das die Fans in der Schweiz.

Wer genau hinschaut, bemerkt, dass Lehmann nie ganz alleine zu ihnen geht. Mit einem gewissen Abstand folgt ihr ein Mann, beobachtet ganz genau, was sie macht. Und wie die Fans sich verhalten. Hat die Bernerin einen persönlichen Bodyguard? «Nein», wie Mediensprecher Sven Micossé gegenüber Blick sagt. «Es handelt sich um den Sicherheitschef des Frauen-Nationalteams.»

Immer dabei beim Fan-Kontakt

Christian Inauen heisst der Mann, der Lehmann immer im Auge hat. Doch wer hat ihm den Auftrag erteilt? «Wir sorgen stets dafür, dass die Sicherheit der Spielerinnen in allen Stadien gewährleistet ist», klärt Micossé auf. «Während des Turniers wird dies von der Uefa organisiert, immer in Zusammenarbeit mit unserem Sicherheitschef, der auch immer vor Ort ist.»

Deswegen sei Inauen auch immer dabei, wenn die Nati-Stars auf die Fans zugehen. Da die Bekanntheit von Lehmann grösser ist als diejenige ihrer Teamkolleginnen, begleite er sie manchmal auch etwas länger. Notfalls würde er eingreifen, sollte jemand ihr unangemessen zu nahe kommen. Ansonsten hält er sich im Hintergrund.

Und stört die Fans nicht. Für die zählt sowieso nur, dass sie ihre Lieblinge aus der Nähe sehen, vielleicht ein paar Worte mit ihnen wechseln und danach mit einem Strahlen im Gesicht, einem Foto oder Autogramm die Heimreise antreten.

