Deutsche Torhüterin hatte Spickzettel auf der Trinkflasche

1/6 Ann-Katrin Berger überliess nichts dem Zufall: Spickzettel zu den Lieblingsecken von vier gegnerischen Schützinnen. Foto: Screenshot ZDF

Darum gehts Euro 2025: Deutschland besiegt Frankreich und erreicht Halbfinale

Torhüterin Ann-Katrin Berger hielt zwei Penalties, wird als Heldin gefeiert

TV-Bilder zeigen Spickzettel mit Lieblingsecken der Gegnerinnen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Georg Nopper Redaktor News

Der Basler St. Jakob-Park war am Samstag fest in Frauenhand. Beim EM-Viertelfinal Frankreich-Deutschland war die Mehrheit des Publikums bei einem Fussballspiel erstmals weiblich. Wie die Gesamtprojektleitung der Uefa Women's Euro 2025 mitteilt, gingen 52 Prozent der verkauften Tickets an Zuschauerinnen. Auf dem Feld sorgten die Hände von Torhüterin Ann-Katrin Berger für Aufsehen: Die Deutsche hielt zwei Strafstösse im Elfmeterschiessen – und sicherte ihrem Team damit die Teilnahme am Halbfinalspiel gegen Spanien.

Wie TV-Bilder zeigen, hatte Berger das Schicksal fest im Griff: Sie überliess nichts dem Zufall und hatte die jeweiligen Lieblingsecken von vier französischen Schützinnen auf einem Spickzettel auf ihrer Trinkflasche notiert. Tatsächlich kam es beim entscheidenden Freistoss durch die Französin Alice Sombath so, wie vermutet. Die Schützin zielte in die rechte Ecke, Berger sprang, wie auf dem Spickzettel vermerkt – und hielt.

«Ich habe kein einziges Mal draufgeschaut»

Berger wird als Heldin des deutschen Teams gefeiert. Doch war der Spickzettel überhaupt entscheidend für den Finaleinzug der deutschen Kickerinnen? Berger verneint das lachend nach dem Spiel im Interview mit dem ZDF: «Tatsächlich habe ich kein einziges Mal draufgeschaut. Ich mache das eigentlich intuitiv und gucke mir die Spieler an», sagt Berger. «Ich war ein bisschen unzufrieden mit mir, weil ich manchmal zu früh gesprungen bin. Aber schlussendlich hats geklappt.»

Von ursprünglich 16 ins Turnier gestarteten Nationen bleiben mit dem 5:6-Sieg gegen Frankreich noch vier Teams übrig. Am Dienstag bestreiten Italien und Titelverteidiger England in Genf den ersten Halbfinal, am Tag danach duelliert sich Deutschland in Zürich mit Weltmeister Spanien um den Einzug ins Endspiel.