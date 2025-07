1/5 Die Nati wird nach dem Aus im Viertelfinal von den Fans auf dem Bundesplatz gefeiert. Foto: Claudio De Capitani/freshfocus

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Trotz des EM-Outs gegen Spanien sind die Nati-Fans und -Spielerinnen am Folgetag beim Empfang auf dem Bundesplatz in Feierlaune. Nach und nach werden die Spielerinnen auf die Bühne gebeten, die Fans skandieren jeweils begeistert deren Nachnamen. Auch beim Regenwetter in Bern ist die Stimmung ausgelassen. Viel Applaus gibt es als erstes vor allem bei der dreifachen besten Spielerin des Spiels Géraldine Reuteler und Riola Xhemaili. Die Stürmerin hatte der Schweiz mit ihrem späten Tor in der Nachspielzeit gegen Finnland den erstmaligen Einzug in einen EM-Viertelfinal gesichert.

Laut wird es auch bei Nati-Captain Lia Wälti. Die Bernerin wird mit frenetischem Applaus empfangen. «Wir hatten vor dem Turnier einen unglaublichen Druck. Wir wollten das Feuer für den Frauenfussball entfachen. Genau das haben wir geschafft – und ihr wart ein Teil davon», bedankt sich Wälti bei den Fans. «Wir haben jahrelang gekämpft, um heute so dazustehen. Die Schweiz ist endlich auf den Zug aufgesprungen. Es gibt aber immer noch Leute, die den Frauenfussball lahm reden. Hören wir endlich auf, zu vergleichen. Die Schweiz hat nun gesehen, was wir können. Ihr habt alle dazu beigetragen, dass es ein ganz spezieller Sommer wurde. Vielen herzlichen Dank!», so die Nati-Stütze weiter.

Pia Sundhage singt Ständchen

Auch der scheidende SFV-Präsident Dominique Blanc zeigt sich begeistert von der EM-Euphorie. «Es ist unglaublich. Vor allem die über 25'000 Fans, die vor dem Spanien-Spiel am Fanmarsch teilgenommen haben», so Blanc. Auch die Berner Stadtpräsidentin Marieke Kruit stimmt ihm zu: ««Die Stimmung in der Stadt ist toll, wir hätten es nicht schöner haben können. Es sind die unglaublichen Emotionen, die bleiben werden.»

Für einen besonderen Moment sorgt Nati-Coach Pia Sundhage. Auf die Frage, wie wichtig die EM für sie sei, antwortet die Schwedin: «Unglaublich. Es ist schwierig, das zu erklären». Sie scheint die Worte für das erlebte Abenteuer nicht zu finden, stattdessen singt sie dem Publikum ein Ständchen. Die Fans sind begeistert von der Gesangseinlage der Trainerin. Den Abschluss bildet eine Tanzeinlage von Alayah Pilgrim und Leila Wandeler. Die beiden Nati-Youngster gingen mit ihrem Nati-Tanz in den sozialen Medien viral und sorgen einmal mehr für Begeisterung bei den jubelnden Fans.

