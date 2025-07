Pumpen, schwitzen und Hightech So macht sich die Nati fit für den Viertelfinal

Am Freitag trifft die Nati im Viertelfinal auf Spanien. Damit es an der Heim-EM für den nächsten Exploit reicht, haben unsere Stars kräftig trainiert. Wie? Das siehst du in der neuen Folge der Dokuserie «Inside Nati-Camp» – präsentiert von Zurich und Blick.

Publiziert: vor 57 Minuten | Aktualisiert: vor 33 Minuten