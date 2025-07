Vor dem Anpfiff, nach dem Abpfiff Ein Blick hinter die Nati-Kulissen rund ums Island-Spiel

In der Nati-Dok «Inside Nati-Camp» präsentiert von Zurich und Blick bekommst du einen Einblick in den Tag vor dem so wichtigen Spiel gegen Island – und wie sich das Team nun auf den Showdown mit Finnland vorbereitet.

Publiziert: vor 26 Minuten | Aktualisiert: vor 20 Minuten