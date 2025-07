1/5 Der Schweiz droht das frühe Aus am Heim-Turnier. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Schweiz braucht Punkte gegen Island, sonst droht ein frühes EM-Aus

Verschiedene Szenarien sind fürs Weiterkommen möglich, abhängig von den anderen Gruppenspielen

Bei Sieg gegen Island reicht ein Unentschieden im letzten Spiel für den zweiten Platz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Andri Bäggli Redaktion Sport

Trotz einer guten Leistung in der ersten Halbzeit gegen Norwegen zum Auftakt in die Heim-EM sind die Schweizerinnen dringend auf Punkte im zweiten Gruppenspiel angewiesen. Weil Norwegen das Spiel noch gedreht hatte und 2:1 gewann, steht die Elf von Trainerin Pia Sundhage noch ohne Punkte da.

Am Sonntagabend muss die Schweiz also gegen Island (ab 21 Uhr live auf Blick) mindestens ein Unentschieden holen, sonst droht bereits das Ausscheiden am Heim-Turnier.

Für das Spiel zwischen Norwegen und Finnland um 18 Uhr zeigt sich: Ein Sieg der Finninnen wäre Gift für die Nati. Es würde die Ausgangslage enorm schwierig machen.

Diese Szenarien bestehen bei einer Schweizer Niederlage gegen Island

Finnland und Norwegen teilen sich im zweiten Gruppenspiel die Punkte. Damit wäre bereits fix, dass die Schweiz das Weiterkommen zu Hause verpasst. Beide Teams hätten dann vier Punkte – die Schweiz könnte nur noch deren drei holen.

Sollte Finnland die Norwegerinnen schlagen, wäre die Schweiz ebenfalls bereits fix ausgeschieden. Das, weil Finnland mit sechs Punkten uneinholbar wäre und es am letzten Spieltag zum Direktduell zwischen Island und Norwegen kommt und so mindestens ein Team mehr Punkte als die Schweiz holt.

Gewinnt Norwegen, ist noch alles drin für die Schweizerinnen. Dann muss die Nati aber gegen Finnland im letzten Spiel zwingend gewinnen und Norwegen die Isländerinnen schlagen.

Diese Szenarien bestehen, wenn die Schweiz mindestens einen Punkt holt

Schlägt Finnland am Sonntag die Norwegerinnen, sind Lia Wälti und Co. darauf angewiesen, dass Island im letzten Spiel Norwegen schlägt, ansonsten bedeutet es das Aus in der Gruppe.

Gibt es am zweiten Spieltag der Gruppe A zwei Unentschieden, besteht die kleine Chance auf den Gruppensieg. Dafür müssten die Gegnerinnen aber mitspielen, und auch das Torverhältnis spielt eine Rolle.

Gewinnt Norwegen gegen Finnland, entscheidet sich alles am letzten Spieltag. Die Schweizerinnen können aber nicht mehr Gruppensiegerinnen werden.

Holt die Schweiz gegen die Isländerinnen drei Punkte, hat es Sundhages Team in den eigenen Füssen. Mit einem Unentschieden im letzten Spiel wäre der zweite Platz den Schweizerinnen nicht mehr zu nehmen.

So oder so ist für Spannung gesorgt. Es ist zu hoffen, dass die Entscheidung nicht bereits nach den Spielen am Sonntag gefallen ist.