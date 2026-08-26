In Prag geschlagen – aber der Servette-Traum lebt weiter

Der erste Vergleich in der letzten Qualifikationsrunde der Women's Champions League zwischen Servette und Sparta Prag endet mit einer knappen Niederlage der Schweizer Meisterinnen.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Im torreichen Hinspiel der letzten Qualifikationsrunde zieht Servette auswärts gegen Sparta Prag knapp den Kürzeren. 2:3. Das bedeutet fürs Rückspiel am 2. September im Stade de Genève aus Schweizer Sicht: Ein Sieg muss her, soll der Einzug in die Ligaphase der Champions League bewerkstelligt werden.

Zweimal reagieren die Genferinnen in der tschechischen Hauptstadt jeweils rasch auf einen Gegentreffer. So gleicht Magdalena Sobal (15.) sechs Minuten nach dem 0:1 zum 1:1 aus und Paola Hernandez trifft direkt nach ihrer Einwechslung zum Endstand (73.), nachdem Eva Bartonova fünf Minuten zuvor für Prag nach einem Corner reüssiert hat.

Letztmals qualifizierte sich 2022 mit dem FC Zürich eine Schweizer Equipe für die Champions League.