U19-Nati gewinnt – und verpasst trotzdem den Halbfinal

Die Schweizerinnen verabschieden sich mit einem 4:3 gegen Island von der EM-Endrunde. Der Sieg reicht nicht, weil Spanien gleichzeitig Österreich schlägt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer U19-Nati gewinnt 4:3 gegen Island, verpasst Halbfinals der Women's Euro

Spanien besiegt Österreich 2:1, Schweiz scheidet trotz Sieg aus

Halbfinals: Deutschland-Österreich und Spanien-Schweden stehen fest

Florian Raz Reporter Fussball

Sie haben die Euro mit einem Ausrufezeichen und einem 2:2 gegen das hoch favorisierte Spanien begonnen. Und sie beenden es mit einem Sieg. Und doch verpasst die U19-Nati die Halbfinals an der Women's Euro. Den Schweizerinnen wird ihre 1:3-Niederlage im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich zum Verhängnis.

Die Ausgangslage vor dem letzten Gruppenspiel ist darum klar: Die Schweiz muss ihr Spiel gegen die punktlosen Isländerinnen gewinnen. Und gleichzeitig darauf hoffen, dass Österreich gleichzeitig Spanien bezwingt.

Die Nati erledigt ihre Aufgabe. Die Schweizerinnen müssen den Isländerinnen zwar die ersten drei Treffer des Turniers zugestehen. Aber Island sündigt trotzdem im Abschluss. Unter anderem rettet Goalie Yara Zwyssig zweimal innertweniger Sekunden stark gegen Hlynsdottir und Stefansdottir.

Viel effizienter sind die schnell umschaltenden Schweizerinnen. Ramona Schallberger und Melissa Rondalli treffen mit schön angeschnittenen Bällen. Emanuela Pfister mit dem Torriecher einer Stossstürmerin und einem verwandelten Penalty, den die sprintstarke Emilie Mece herausholt.

Am Ende steht ein 4:3, das der Nati aber nichts bringt, weil Spanien Österreich 2:1 schlägt. Die Nati ist raus. Die Halbfinalduelle heissen Deutschland gegen Österreich und Spanien gegen Schweden.