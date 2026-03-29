12. Minute
Die YB-Frauen sind weiterhin am Drücker. Die meisten Aktionen finden aktuell im Strafraum der Genferinnen statt. Aktuell können die Bernerinnen aber noch keine gefährlichen Chancen produzieren, da immer ein Genfer Bein dazwischensteht.
7. Minute
YB kommt auf der linken Seite in Richtung des Genfer Tors. Ein Abschluss von Granges wird zunächst von der Verteidigung geblockt und ins Seitenaus geklärt. Nach dem Einwurf bringen die Genferinnen den Ball nicht weg. Jelcic schnappt sich das Spielgerät, schliesst jedoch zu zentral ab und so kann Salon im Tor der Servettiens den Ball ohne Probleme fangen.
4. Minute
Erster Abschluss von Servette. Nach einer Ecke kommt der Ball über Umwege zu Captain Bourma. Der Ball fliegt jedoch über dem Tor vorbei.
Anpfiff
Schiedsrichterin Deborah Anex pfeift den Cupfinal an. Los geht es zwischen YB und Servette in Winterthur.
Bald geht es los
Die Spielerinnen laufen auf der Winterthurer Schützenwiese auf. Nun wird noch die Schweizer Nationalhymne abgespielt und dann geht es los mit dem 50. Cupfinal.
Klare Ausgangslage – oder nicht?
Der Cupfinal 2026 ist gleichzeitig die Neuauflage des Finalspiels von 2024. Damals gewann Servette die Partie 3:2. Die Genferinnen sind in der aktuellen Saison noch ungeschlagen. In den absolvierten 17 Spielen der Liga sind die Servettiens noch nie als Verliererinnen vom Platz gegangen. Zweimal gab es für die Genferinnen ein Unentschieden, ansonsten holten sie sich immer den Sieg. Damit steht Servette überlegen an der Tabellenspitze. Erste Verfolgerinnen sind die heutigen Cup-Gegnerinnen und amtierenden Meisterinnen aus Bern. Mit einer Bilanz von 10 Siegen, 3 Unentschieden und 4 Niederlagen stehen die YB-Frauen in der Meisterschaft auf Rang zwei. Heute wollen sich die Bernerinnen für den Cupfinal von 2024 revanchieren.
Aufstellung Servette
Aufstellung YB
YB-Trainerin Imke Wübbenhorst vertraut auf folgende elf Spielerinnen, um den Cup nach Bern zu holen. Granges, Jelcic und Josten sollen für Torgefahr sorgen, Captain Frey startet wieder als Rechtsverteidigerin.
Bergüssung
Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker. Ab 15 Uhr duellieren sich die YB-Frauen und Servette um den ersten Titel der Saison bei den Frauen. Wer holt sich den Cuptitel bei der 50. Ausgabe des Axa Women's Cup auf der Winterthurer Schützenwiese?
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