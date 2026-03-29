Klare Ausgangslage – oder nicht?

Der Cupfinal 2026 ist gleichzeitig die Neuauflage des Finalspiels von 2024. Damals gewann Servette die Partie 3:2. Die Genferinnen sind in der aktuellen Saison noch ungeschlagen. In den absolvierten 17 Spielen der Liga sind die Servettiens noch nie als Verliererinnen vom Platz gegangen. Zweimal gab es für die Genferinnen ein Unentschieden, ansonsten holten sie sich immer den Sieg. Damit steht Servette überlegen an der Tabellenspitze. Erste Verfolgerinnen sind die heutigen Cup-Gegnerinnen und amtierenden Meisterinnen aus Bern. Mit einer Bilanz von 10 Siegen, 3 Unentschieden und 4 Niederlagen stehen die YB-Frauen in der Meisterschaft auf Rang zwei. Heute wollen sich die Bernerinnen für den Cupfinal von 2024 revanchieren.